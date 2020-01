75-åringen Pippi firas – även i Ystad

Foto: Anders Wiklund/TT

I år fyller Astrid Lindgrens barnboksfigur Pippi Långstrump 75 år. Hon hyllas bland annat med en cirkusföreställning producerad av Abba-Björn och en ny, internationell långfilm. Och i maj kommer en musikalturné till Ystad.

"Pippi på cirkus"

Världens starkaste flicka flyttar in på Cirkus i Stockholm. I ett samarbete med Cirkus Cirkör sätter Björn Ulvaeus nästa år upp den musikaliska cirkusföreställningen "Pippi på cirkus". Musiken framförs av en "flygande orkester". I skrivande stund är det ännu oklart vilka som kommer att spela huvudrollerna. "Pippi på cirkus" har premiär i juni.

Internationell spelfilm

I höstas kom nyheten om att en ny filmatisering av Pippi Långstrump är på gång. Den här gången kommer skådespelarna att tala engelska, eftersom det satsas på en storfilm av internationella mått.

Bakom produktionen står dels Astrid Lindgren Films, som drivs av författarens familj, dels filmbolagen Studiocanal och Heyday films, som bland annat ligger bakom "Paddington"-filmerna. Heyday har också gjort filmer som "Gravity", "Once upon a time in Hollywood" och "Harry Potter".

Pippikonsert i Berwaldhallen

I en speciell familjekonsert framför Radiosymfonikerna ett nyskrivet musikstycke av den svenske tonsättaren Benjamin Staern till Pippi Långstrumps ära. Konserten hålls den 25 april.

Satsning på flickor på flykt

Företaget som samlar alla Astrid Lindgrens figurer inleder i år ett samarbete med Rädda Barnen, för att sätta fokus på flickor som är på flykt undan krig. Det kommer man att göra med en insamlingskampanj som döps till "Pippi of today".

- Jag kan inte komma på något bättre sätt att fira Pippi än att låta henne stödja världens mest utsatta barn i dag, har Olle Nyman, barnbarn till Astrid Lindgren, sagt till tidningen Dagens Vimmerby.

Brittiskt förlag ger ut böckerna

Oxford University Press ger ut 18 Astrid Lindgren-böcker på nytt. Man kommer att ge ut pocketversioner av 15 klassiska Lindgrenverk, med illustrationer i svartvitt av illustratören Mini Grey. Pippi-böckerna kommer att innehålla de klassiska illustrationerna av Ingrid Vang Nyman.

Och i vår ger sig en familjemusikal om Pippi Långstrump ut på en landsomfattande turné. Ystads Teater gästas den 21-23 maj.

Foto: John Kjellström/SvD/TT