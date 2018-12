Inbrottsvågen fortsätter: Tiotal anmälningar från samma område senaste veckorna

De senaste två-tre veckorna har ett tiotal inbrott i fritidshus upptäckts i trakten kring Löderup och Sandhammaren. På tisdagen anmäldes ytterligare ett.

Ägaren uppger att han senast var i fritidshuset vid Sandhammaren i början av december, och när han återvände den 16:e fann han att något gjort inbrott genom att bryta upp ett fönster.

– Det var uppenbart för ägaren att saker hade stulits i fritidshuset, men han ska återkomma med en utförlig lista, säger kommunpolis Patric Nihlén.

Han har tidigare konstaterat i YA att polisen misstänker ett samband, och säger nu att anmälningarna fortsätter att strömma in.

– Det handlar om ett ganska begränsat geografiskt område som ligger väster om Mälarhusen och upp mot Löderup by. De senaste två-tre veckorna har vi fått in någonstans mellan åtta och tolv anmälningar om inbrott i just fritidshus.