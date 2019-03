Årets ystadtös korades på Scala

En föreställning till bredden fylld av starka kvinnor och ett pris till årets ystadtös. Konserten med Ladies in Blue på Scala hade många höjdpunkter.

Det blev Jeanette Wrangborn som korades till årets ystadtös under Ladies in blues konsert på Scala under internationella kvinnodagen.

Hennes engagemang för ensamma kring juletid där hon dukade upp och både bjöd på julbord och värme i Lancesterskolan gjorde att Ladies in Blue såg henne som en självklar vinnare av priset.

– Hon blev väldigt rörd och höll ett så otroligt fint tal, det kändes underbart att få upp henne på scenen. Hon visste sedan tidigare att hon skulle få priset och ville inte alls få uppståndelsen men vi ville göra det just för att hon är den hon är. Nu blev hon ordentligt hyllad, säger Elisabeth Zaar, från Ladies in blue.

Idén att dela ut ett pris kom från Elisabeth Zaars syster.

– Vi satt och pratade om föreställningen och då kom hon med idén om att vi borde hylla någon lite extra. Vi tittade på varandra och visste direkt vem det borde vara, säger Elisabeth Zaar.

Ladies in blue var med och uppträdde under den julmiddag som Jeanette Wrangborn bjöd in ensamma och hemlösa till.

– Jag såg blicken på alla när de kom in och fick mat och julklappar. De fick också med sig mat så det räckte över hela julen. Det var det finaste hon någon varit med och jag kan bara hålla med. Vi måste kanske alla börja tänka om, säger Elisabeth Zaar.

Förutom prisutdelning så sjöng Ladies in blue covers av alltifrån Alice Babs till Lady Gaga.

– Vi är helt slut, det var bland det roligaste jag gjort. Hela kvällen var full av sådan kvinnokraft, säger Elisabet Zaar.

Om det blir en ny konsert och ett nytt pris vet hon inte än.

– Om detta blir en grej, ja det får vi se. Det finns så många som gör så mycket men som inte syns, men vi får sätta oss ner och prata om det. Det var en otroligt rolig kväll.