Foto: NORA LOREK / TT

Tv-legendaren Arne Weise har gått bort. Det bekräftar sonen Andreas Weise på Instagram.

"Idag på eftermiddagen sa vi farväl till vår älskade pappa när han lugnt och stilla somnade in i sin säng. Många har känt en samhörighet med vår pappa och ända in i det sista kände han värmen och kärleken han under åren fått av er – hans publik", skriver Andreas Weise.

Arne Weise blev 89 år.