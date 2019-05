Åskoväder över sydost: ”Ligger och mullrar hela förmiddagen”

Ett åskväder har parkerat över sydöstra Skåne och lär inte dra bort förrän fram emot lunch.

Under natten till tisdagen drog åskvädret in över Skåne. Nu ligger ett nytt över Östersjön som börjar röra sig in över land.

– Åskfronten har varit svårt att fånga i våra modeller, men nu ser vi en front röra sig in över land, säger Henrik Reimer, meteorolog på SMHI.

– Åskan lär fortsätta under större delen av förmiddagen.

I samband med åskan väntas kraftiga regnskurar.

Efter åskfronten fortsätter vädret att vara ostadigt.

– Veckan fortsätter med mycket molnighet och skurar och det är inte omöjligt att det blir mer åska i veckan.

Tisdagen blir det varmaste dagen med temperaturer strax över 20 grader.

– Resten av veckan blir något svalare med mellan 15 och 18 grader.