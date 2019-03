Bergendahl och Arvingarna till final

Fakta:

TT

Här är startordningen i Melodifestivalens final som äger rum i Stockholm den 9 mars:

1. Jon Henrik Fjällgren – "Norrsken"

2. Lisa Ajax – "Torn"

3. Mohombi – "Hello"

4. Lina Hedlund – Victorius"

5. Bishara – "On my own"

6. Anna Bergendahl – "Ashes to ashes"

7. Nano – "Chasing rivers"

8. Hanna Ferm & Liamoo – "Hold you"

9. Malou Prytz – "I do me"

10. John Lundvik – "Too late for love"

11. Wiktoria – "Not with me"

12. Arvingarna – "I do"

Utslagna i andra chansen: Martin Stenmarck – "Låt skiten brinna", Rebecka Karlsson – "Who I am", Vlad Reiser – "Nakna i regnet", Andreas Johnson – "Army of us"