Bornholmslinjen seglar inte på nyårsdagen

Höga vågor och hårda vindar gör att katamaranen inte kan segla under nyårsdagen. Istället seglar färjorna Povl Anker och Hammershus.

När vågorna når högre än tre meter får katamaranen Express 1 inte göra överfarten mellan Ystad och Bornholm.

Då sätts de äldre färjorna Povl Anker och Hammershus in. Så kommer det att vara under hela nyårsdagen, när vindstyrkan i byarna kan nå upp emot 22 meter i sekunden under eftermiddagen.

Detta innebär en del ändrade avgångstider, då färjorna har en överfartstid på närmare tre timmar.

Så här seglar färjorna den 1 januari:

Rønne – Ystad kl. 10.30 ersätts med Hammershus kl. 10.00 – ankomst Ystad kl. 12.45

Rønne – Ystad kl. 14.30 ersätts med Povl Anker kl. 12.00 – ankomst Ystad kl. 14.45

Rønne – Ystad kl. 18.30 ersätts med Povl Anker kl. 19.00 – ankomst Ystad kl. 21.45

Ystad – Rønne kl. 12.30 ersätts med Hammershus kl. 13.15 – ankomst Rønne kl. 15.45

Ystad – Rønne kl. 16.30 erstattes af Povl Anker kl. 15.30 – ankomst Rønne kl. 18.15

Ystad – Rønne kl. 20.30 ersätts med Povl Anker kl. 22.30 – ankomst Rønne kl. 01.15