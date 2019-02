De kan gå till final i Melodifestivalen

Foto: Jessica Gow/TT

Anna Bergendahl, Mohombi, Wiktoria, Nano samt Zeana och Anis Don Demina slåss om de två åtråvärda platserna i Melodifestivalsfinalen. Två bidrag får därmed lämna för den här gången.

När publiken sagt sitt så är det fem artister som tävlar om två finalplatser samt två ytterligare platser i Andra chansen. Dessa är Anna Bergendahl, Mohombi, Wiktoria, Nano samt Zeana och Anis Don Demina.

Den första delfinalen i Melodifestivalen inleddes med att de fyra programledarna Kodjo Akolor, Sarah Dawn Finer, Eric Saade och Marika Carlsson öppnade med ett sångnummer där de hyllade både varandra och programmet. Eric Saade, rookie i programledarsammanhang gladdes åt att uppleva programmet ur ett annat perspektiv.

-Den stora uppsidan är att man som programledare inte kan röstas ut, sade Sarah.

-Det känns ändå lite för tidigt att säga. Vi är fyra nu och så får vi se hur många som klarar sig till finalen, replikerade Kodjo.

Första delfinalen har ansetts vara "veteranfinalen" och endast två av bidragen var nykomlingar i Melodifestivalssammanhang: High15 och Zeana och Anis Don Demina. Men endast en av nykomlingarna gick vidare efter den första omröstningen.

Två favoriter

Efter det första genrepet visade Melodifestivalklubbens undersökning att Mohombis poppiga kärlekslåt "Hello" och Wiktorias ballad "Not with me" var favoriter bland publiken. Nano kom tvåa i Melodifestivalen 2017 och inledde med sångnumret "Chasing rivers". Och enligt många bettingsidor har stalltipset på finalister legat på Anna Bergendahl och just Nano.

-Det har gått nio år och jag är förhoppningsvis både en bättre låtskrivare och sångerska i dag. Det känns som en pånyttfödelse, sade Anna Bergendahl till TT innan kvällens delfinal.

