Detta vill Ystadsborna höra på begravning

När Ystadsborna begraver sina anhöriga vill de helst spela Där rosor aldrig dör och Jag har hört om en stad. Men även Mikael Saxells Om himlen och Österlen tar sig in på den udda topplistan.

Har du någon gång tänkt att ”den här låten vill jag att man spelar på min begravning”? Du är inte ensam. 52 procent som deltagit i en undersökning som Fonus har gjort tillsammans med Kantar Sifo, svarar att de funderat i de banorna.

Undersökningen visar att vad som ska spelas på begravning engagerar människor.

– Musiken är något för människor att samlas kring och som kan göra ceremonin väldigt personlig. En gång har vi spelat Europes låt Final Countdown på en begravning, det var ett väldigt personligt val och det är faktiskt den enda gången vi i Ystad har spelat den, säger Kent Olander på Fonus Ystad.

Han har 24 års erfarenhet av begravningsbranschen och tycker att musikvalen ändrats under åren.

– Det blir mindre psalmer och mer populärmusik, säger Kent Olander.

Han är van att inspirera och uppmuntra till personliga musikval.

– Jag tycker det är bra om man kan hitta musik som speglar den som gått bort. Det blir allt mer vanligt med inspelad musik, exempelvis på CD, men man får ta reda på om församlingen godkänner det, säger han.

Kent Olander påminner om Vita arkivet. Den som fyllt i det, har underlättat för efterlevande. Han har bland annat varit med om ett par hårdrocksbegravningar, men kan konstatera att Där rosor aldrig dör och Jag har hört om en stad fortfarande hör till de mest spelade låtarna.

In på topplistan har även Time to say goodbye, Om himlen och Österlen samt Öppna landskap tagit sig.

Själv har han fyllt i det Vita arkivet vid flera tillfällen.

– Musiksmaken skiftar över åren. Just nu är min favorit Jag och min far som Magnus Uggla gjort känd. Den spelas ganska ofta på begravningar och så ska det även vara på min begravning, säger han.