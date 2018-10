Estetiska programmet är elevernas kreativa oas

Estetiska programmet har några av de nöjdaste eleverna på Ystad gymnasium. Betygen är överlag höga, engagemanget stort och programmet har vuxit rejält.

– Vi ser det som ett kvitto på att vi gör ett bra jobb med eleverna och att vi har en miljö där de trivs, säger läraren Erik Lundahl.

Foto: Mark Hanlon

Klockan är tio på förmiddagen och några elever har samlats med sin lärare för att repa inför en stundande turné.

Om någon vecka ska esteteleverna spela på olika högstadieskolor i sydöstra Skåne, för att marknadsföra sin utbildning.

Med säker röst tar sångerskan Hanna Kronvall sig an en uppdaterad version av Eurythmics låt ”Sweet Dreams (Are Made of This)” från tidigt 80-tal.

Läraren Jonnie Holmberg kompar på gitarr, men håller sig i bakgrunden och låter eleverna i replokalen göra låten till sin.

När låten tonar ut säger en lycklig Hanna Kronvall:

– Det är det här som gör vardagen så mycket lättare och roligare, att man får spela musik mellan andra vanliga lektioner.

På några få år har både antalet elever och lärare mer än fördubblats på estetiska programmet på Ystad gymnasium (se artikel intill).

I augusti började 22 elever på inriktning musik och 12 elever på den helt nya inriktningen media.

Foto: Mark Hanlon

Foto: Mark Hanlon

– Det estetiska programmet är det enda på Ystad gymnasium som är högskoleförberedande och där eleverna samtidigt får arbeta praktiskt på regelbunden basis, när vi spelar musik. Vi märker förstås att många gillar den mixen, säger läraren Erik Lundahl.

Återkommande elevenkäter visar att han har rätt.

Under musikutbildningen på programmet får eleverna bland annat lära sig att använda datorn som instrument, något som lär vara unikt i Sverige.

Faktum är att Erik Lundahl – som jobbar för skolans samarbetspartner Cardiac Music Group – har fått så mycket uppmärksamhet för sin undervisning i Ystad att han i somras var inbjuden för att föreläsa på en branschkonferens i Nashville i USA.

– Det var väldigt häftigt. Jag som har jobbat mycket med modern teknik tycker förstås att datorn borde värderas likadant som andra instrument, och vi ser också att det kommer mer och mer, säger han.

Lovisa Persson och Nikolai Winding kommer gående i källarvåningen på gamla Österportskolan, som i dag är estetiska programmets egna lokaler på Ystad gymnasium.

Båda går andra året på estetiska programmet.

– Jag tänkte att det kunde fungera motiverande på de andra ämnena i skolan om jag fick syssla med musik mellan varven, och så har det också blivit känner jag, säger Nikolai och fortsätter:

– Har man en musiklektion så blir man mer inspirerad och motiverad överlag, bara på 45 minuter. Det gör mycket, så det är rätt häftigt.

Foto: Mark Hanlon

Lovisa nickar medhållande. Hon började läsa samhällsvetenskapliga programmet, men bytte till estetiska i mars i år.

– Jag har alltid haft ett stort musikintresse och så kände jag folk som gick på estetiska programmet som berättade vad de fick lära sig och göra på lektionerna. Jag tyckte det verkade jättekul.

Hon förklarar att utbildningen har levt upp till förväntningarna.

– Jag ångrar inte alls att jag bytte program. Jag trivs superbra och det är riktigt najs för man får lära sig så mycket, både teoretiskt och praktiskt.

Nikolai vill framhålla lärarnas roll.

– Många av dem är engagerade i musiken även utanför skolan. Det är ett personligt intresse och det engagemanget tar de med sig i undervisningen, som på så vis blir mycket roligare, säger han.

Det enda negativa som de två eleverna kan komma på är att de ofta får möta fördomar mot sin utbildning.

– Många tror att man är skum och konstig om man går estetprogrammet, och att det skulle vara mycket enklare än andra program. Jag som faktiskt har något att jämföra med kan ju konstatera att så är det inte alls. Det är lika mycket plugg här som på samhäll, den enda skillnaden är att du också får läxor i de praktiska ämnena, säger Lovisa Persson.

Deras lärare, Erik Lundahl, plockar upp tråden:

– Att estetiska programmet skulle vara flummigt eller ”lätt” är så långt ifrån verkligheten som man kan komma. Det här är ”the real deal” och lika svårt som allt annat på gymnasiet.

– Men jag tror också att vi börjar få både ungdomar och deras föräldrar att förstå att det här är ett högskoleförberedande program där vi är sjukt seriösa, där vi jobbar hårt och där eleverna trivs.

Kollegan Fredrik Nilsson, som varit musiklärare på gymnasiet i Ystad i snart 20 år, håller med:

– Det märks att eleverna trivs och känner sig trygga här, och en del av förklaringen är att vi har samlat våra lokaler på en plats. Mellan lektioner hänger ofta lärarna kvar, är tillgängliga för eleverna och kan sitta och prata med dem.

Det är dags för rast. Många elever stannar kvar.

Det gör lärarna med.