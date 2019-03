Europa överlever Brexit

Foto: Gareth Fuller

Brexit är ett sorgligt kapitel som kan orsaka stor skada. Men förhoppningsvis kan det leda fram till att fler inser att europeiskt samarbete är viktigt.

Det är 25 år sedan tågtunneln mellan England och Frankrike invigdes. Drottning Elizabeth II tog Eurostartåget under Engelska kanalen för att möta den franske presidenten François Mitterrand i Calais. Där klippte statscheferna band innan de tog drottningens Rolls Royce ombord på biltåget ”le Shuttle” mot Folkestone på andra sidan kanalen.

Det var stark symbolik i ögonblicket när de två forna stormaktsrivalerna förenades med en fast länk under Engelska kanalen. Möjligen var det ett slags toppunkt i integrationen mellan Storbritannien och Europa. Länge var det inte alls självklart att Storbritannien skulle få bli medlemmar i dåtidens Europeiska gemenskap. Britterna och en konservativ regering hade till och med fått en ansökan avslagen – den franske presidenten Charles de Gaulle ville inte ha med britterna. de Gaulle var död när Storbritannien 1973 slutligen kom med i det som i dag är EU. Det engelska medlemskapet överlevde till och med en första Brexitomröstning 1975. Den omröstningen var framdriven av en Labourregering, som haft det som vallöfte.

Samma år som Eurotunneln invigdes röstade svenskarna för ett EU-medlemskap, efter att Socialdemokraterna släppt sitt inbitna motstånd och öppnat för en folkomröstning. I Sverige var EU-medlemskapet i huvudsak något som stöddes av liberaler och borgerliga. Sverige skulle bli en del av kontinenten.

2019 är mycket annorlunda. Den som idag ska boka en resa med biltåget under Engelska kanalen möts av budskapet att tågen kommer att rulla alldeles oavsett vilka möjliga och omöjliga turer Brexit tar. ”Our shuttles will be running as usual throughout 2019, whatever form Brexit takes.”

Tiden till Brexit är kort. Premiärminister Theresa May fick visserligen en tidsfrist av sina kollegor i de övriga 27 EU-länderna, i första hand till 12 april. Om May får parlamentet med sig på utträdesavtalet dröjer det brittiska utträdet till 22 maj. Tidsstoppet där beror på att ett Europaparlamentsval ska hållas, och Storbritannien kan inte både vara kvar i EU och inte hålla val. Om inte Theresa May till 12 april har fått brittiska underhuset att rösta för utträdesavtalet kraschar Storbritannien ut ur EU i avtalslöst tillstånd. Alternativt slår britterna på nödbromsen och begär att få vara kvar i EU.

För att komplicera saken ytterligare måste Theresa May hitta sätt att alls få till en omröstning i det brittiska underhuset. Talmannen John Bercow har förklarat att parlamentet inte kan rösta om samma förslag ytterligare en gång med hänvisning till principer fastställda på 1600-talet. Nu hoppas premiärministern på att hitta vägar runt talmannens beslut, exempelvis genom att rösta en gång om man ska ignorera talmannens regel eller låta drottningen stänga och återöppna parlamentet. Men även om det lyckas kan en sådan omröstning sluta med ett nej till avtalet och då är ett avtalslöst tillstånd verklighet.

All denna politiska röra är ändå det lilla i sammanhanget. Det stora är bakslaget för den europeiska integrationen. Det innebär dessutom stora interna bekymmer för Storbritannien, med en komplicerad hantering av gränsen mellan Irland och Nordirland, dessutom med en risk för att den gamla konflikten där blossar upp. Till det kommer det redan infekterade förhållandet mellan England och det EU-vänliga Skottland.

Britter och vi andra kommer att upptäcka betydelsen av Brexit när den inträffar, särskilt allvarligt om den blir hård och arg. Turism, kulturutbyte, affärer, utbildning, arbete – alla självklarheter har någonstans gjorts möjliga genom politiska beslut. London är mer en internationell huvudstad än en brittisk sådan.

Vems felet är att EU och Storbritannien hamnade här kan man tvista om. Det var med facit i hand inte särskilt begåvat av dåvarande premiärministern David Cameron att utlysa en folkomröstning när ingen visste vad alternativet till EU-medlemskapet egentligen var. Att återta kontrollen må vara ett bra slagord, men om det i själva verket betyder att tappa kontrollen får det en helt annan innebörd. De sämsta populistiska angreppen mot Bryssel har odlats rejält i England, till det kommer klass- och migrationsfrågor som eldat på det politiska klimatet. Men här har också funnits en befogad kritik om att EU blivit för mycket av överrock.

På kort sikt är det svårt att se annat än förlorare på Brexit. Kvar blir ett EU med oroande politisk utveckling i Polen, Rumänien och Ungern. Tyskland och Frankrike brottas med olika typer av omställningsproblem och Italien är kroniskt sjukt såväl politiskt som ekonomiskt. För Sverige är förlusten av Storbritannien särskilt sorglig. Vi är naturliga bundsförvanter från ironiskt kynne via överskattning av egen betydelse till förståelse av handelns roll för välståndet.

Kvar 25 år efter Eurotunnelns invigning är drottning Elizabeth II. Hennes liv har följt flera stora omvälvningar i Storbritanniens och Europas historia. Emellanåt har undergången knackat på dörren men till slut har samhörigheten vunnit – som vid tunnelöppningen och bandklippningen där i Calais. Är det någonstans som insikten om att ihop är bättre än isär vinner så är det vid gränser och hinder. Europa behöver Storbritannien och Storbritannien behöver Europa. Om 25 år lär Inte ens drottning Elizabeth vara med längre. Men tunneln kommer att stå kvar, tågen kommer att rulla och Europa kommer att ha funnit en väg framåt tillsammans med Storbritannien. Få saker gör nämligen människor så irriterade som inställda tåg.