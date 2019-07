Fullknökat på entusiastiskt Solhällan

Foto: Henric Tiselius

Söndagens spelning med Kaliforniens egen The White Buffalo och hans lilla trio fick ett fullknökat Solhällan att gunga loss. Jämnt 500 i publiken, plus gäster är i paritet med fjolårets Doug Seegers gällande publikrekordet på den ärevördiga dansbanan. I modern tid.

Och White Buffalo som gjorde sin europaturnédebut här i lilla Löderup tackade och tog emot. Gigget som brukar vara på en dryg timme blev här närmast fördubblad, med flertalet av de egna hitsen på rad, som ”Wish it was true”, ” I got you” och ”Oh Darling (what have I one)”

— De var först lite oroliga när de åkte direkt från Köpenhamns flygplats och kom längre och längre ut på landet. Men det slutade med att det blev, enligt dem själva, en av deras bästa konserter någonsin, berättar Solhällan-producenten Kenneth Ovesson, själv mycket nöjd på söndagskvällen.

Och för oss som var där blev deras charmerande blandning av folkrock, punk, country och ”singer-songwriter”, framburen av hela trion (Jake Smith, Christopher Hoffee, bas, Matt Lynott trummor) med sprudlande entusiasm och träffsäkerhet, säkerligen en av sommarens höjdpunkter.