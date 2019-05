Gripande starkt om Luthers liv

Foto: Jonas Persson

Bo Holtens opera ”Schlagt sie tot!” är en drabbande och övertygande föreställning om Martin Luthers liv, där det mörka ges utrymme. Musikskribenten Mattias Gejrot var på plats på Malmö Opera under lördagens urpremiär.

Att reformationens portalfigur Martin Luther i väsentliga drag var en stor svinpäls, detta är ingenting skaparna av den första stora operan om Luthers liv, librettisten Eva Sommestad Holten och kompositören Bo Holten, valt att hymla om. Tvärtom: hans fanatiska, neurotiska, hänsynslösa sidor står i centrum för deras imponerande operaverk som i lördags, 11 maj, hade sin urpremiär på Malmö Opera. Bara titeln ”Schlagt sie tot!” (”Slå ihjäl dem!”) talar ju sitt tydliga språk.

Dessa Lutherord – från en av de stridsskrifter mannen strödde kring sig – rörde sig om upproriska bönder som brandhärjat hans hemstad Eisleben, inklusive stadens kloster, några år in i reformationens svallande skeende. Folkets uppror var tydligt inspirerat av Luthers egna mustiga appeller mot påve och kejsare. Nu tog han med avsky sin hand ifrån det: än mer, han vände sig till den furstliga överheten med begäran om yttersta våldsutövande. Martin Luther ville se sin revolution genomförd från ovan.

Just scenen från det brända klostret Helfta i Eisleben för in en subtil dimension i operans handling. För ett ögonblick öppnas porten till reformatorns plågade hjärta: ett intensivt ljus slår in när hemlösa nunnor ansätter honom likt vilda fåglar. Är det hans eget samvete som låter vredens lågor slå så obönhörligt mot ”bondehopen”?

Den mångtydigheten hos Luthers drivkrafter hade kunnat lyftas fram än mer i föreställningen, för att lite bättre förstå honom, inte fördenskull förlåta. Både Peter Oskarssons storslagna regihandlag och själva textens resonerande och krönikeartade form lade tonvikten mindre på det individuella, på personskildringen. Det yttre skeendet fick råda, orden, de starka symbolerna: det freskartade.

Med detta sagt måste lördagens operapremiär kallas en gripande framgång, och först som sist en triumf för Bo Holtens musik, lika känsligt som fullödigt framförd av Malmö Operaorkester under Patrik Ringborg. Här fanns energi och exakthet in i de sista täta mörka tragiska skyarna.

Kompositionen är en märkligt föränderlig väv byggd kring Luthers eget tonspråk, det vill säga hans fyrtio egenhändiga koralmelodier. Det melodiska innehållet kändes verkligen mera som en svävande tids- och identitetsmarkör.

Snarare steg det expressiva och dramatiskt verkningsfulla fram i själva orkestersatsen där så ofta trä- och bleckblåset låg fritt i förgrunden efter renässansens smak. Eller i de många snärtiga dansrytmerna infogade i flödet – ibland omedelbart satta till en koralmelodi – eller den luftiga kontrapunkten så vackert buren av Malmöoperans körer (vuxna som barn).

Av de många sångsolisterna vill jag gärna framhålla, vid sidan av den trovärdigt högspände Luther själv i Dietrich Henschels gestaltning, hans beskyddare under de tidiga åren Georg Spalatin (humanist och kurfurste Fredrik den Vises handgångne man): denne fick av barytonen Jakob Högström en strålande auktoritet. Därtill var tenoren Thomas Volle en mjuk Melanchton, Luthers lojale men inte osjälvständige medarbetare.

En tveklös höjdpunkt var i operans final sopranen Inger Dam-Jensen som Luther-propagandisten, målaren och boktryckaren Cranachs hustru Barbara. Hon ger en mäktig lyrisk sensmoral efter reformatorns död, med hans vision i spillror.

Foto: Jonas Persson

Foto: Jonas Persson

Foto: Jonas Persson