Gymnasister förverkligar förskolebarnens drömmar

Foto: Carl Johan Engvall

Tänk dig en lekplats med flygande blommor och ett godishav. Det var några av de önskemål som eleverna på gymnasiets teknikprogram skulle försöka att förverkliga i ett projekt på konstmuseet.

Önskemålen kommer från ett antal förskolor i Ystad som har deltagit i ett gemensamt projekt med Ystad gymnasiums teknikprogram med inriktning design- och produktutveckling. Förskolebarnen har ritat tekningar på sina drömlekplatser och andraårseleverna på gymnasiet har gjort sitt bästa för att förverkliga idéerna.

– Det är roligt att barnen inte ser begränsningar och att de tänker utanför boxen. Det hade varit lättare med mer realistiska drömmar, men kul att försöka hitta lösningar, säger Matilda Rönnerholm som tillsammans med klasskompisarna Raghda Abou Shoaeb, Hussein Al Gubbawy och Axel Sjöbeck har samarbetat med Lyckebo förskola.

På deras lekplats som har fått namnet Djungeln har de försökt att få in både flygande blommor och ett godishav.

– Det är ju svårt med flygande saker, men vi tänkte att om man gjorde studsmattor i form av blommor så får man känslan av att flyga. Godishavet blev ett bollhav. Det blir lite samma färger, säger Matilda Rönnerholm.

Initiativet till projektet med lekplatserna kommer från konstmuseipedagogen Madelene Oldeman och Elenore Odén från Ystad gymnasium.

– Vi har ungefär 4 000 elever som kommer hit varje år. Ibland krockar de stora eleverna med de små och det är alltid lite extra spännande. De äldre eleverna tycker att de minsta är söta och de unga tycker ibland att det är lite läskigt med de stora. Jag tänkte att det skulle vara intressant att få till ett möte mellan våra yngsta och äldsta elever, säger Madelene Oldeman.

Under lördagen är det vernissage för utställningen med elevernas lekplatser. Utställningen pågår till 26 maj. Under lördagar och söndagar mellan klockan 13 och 15 bjuds allmänheten in för att rita och måla sina egna drömlekplatser.

Även Bus förskola, Regnbågens förskola och Möllans förskola har deltagit i projektet.