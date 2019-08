Här är populäraste sommarvärdarna

Fakta

Mest lyssnade programmen

Sändning (FM och digitalt):

1. Magnus Ranstorp, statsvetare, terrorexpert

2. John Lundvik, sångare, låtskrivare

3. Björn Runge, regissör, författare

4. Leif Östling, före detta vd

5. Björn Frantzén, kock, krögare

Poddlyssning:

1. Anders Hansen, överläkare i psykiatri, författare

2. Stina Wollter, konstnär, författare, programledare

3. Isabella Löwengrip, entreprenör, influerare

4. Fares Fares, skådespelare

5. Carina Bergfeldt, journalist, författare

Flest reaktioner i sociala medier (Facebook och Instagram):

1. Stina Wollter, konstnär, författare, programledare

2. Anders Hansen, överläkare i psykiatri, författare

3. Carina Bergfeldt, journalist, författare

4. Fares Fares, skådespelare

5. Marie Nilsson Lind, textförfattare, artist, kompositör

Mest spelade låtar:

"Run the world (girls)", Beyoncé (3)

"Feeling good", Nina Simone (3)

"Welcome to the jungle", Guns N' Roses (3)

Mest spelade artister:

Nina Simone (9)

The Beatles (8)

Queen och David Bowie (7)

Abba och Beyoncé (6)

Jill Johnson (15), samtliga live i det egna programmet.

Källa: Sveriges Radio, Kantar-Sifo, Crowdtangle