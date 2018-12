Foto: Mark Hanlon

Ett signalfel ställer till det i tågtrafiken under onsdagskvällen. Det gäller sträckan Malmö–Ystad och flera tåg har redan ställts in. Man har ännu inte gått ut med besked om när trafiken kommer att flyta som vanligt igen, men det kommer hur som helst att uppstå förseningar under kvällen.

För mer information om en specifik resa uppmanar Trafikverket resenärer att kontakta aktuellt tågbolag.