John Lundvik om grammatiska felet: "Slang"

Foto: Claudio Bresciani/TT

I favorittippade bidraget "Too late for love" sjunger John Lundvik en textrad som lyder "I would lit your world". Det är grammatiskt inkorrekt enligt engelska språkregler, men det hindrar inte artisten.

-Det är slang från "it's lit", att någonting är tänt, det är galet, "The party was lit". Vi tyckte det var väldigt fint där och därför behöll vi det, säger han till TT.

Festivalgeneralen Christer Björkman säger att han inte hört talas om uttrycket och att texten borde ändras om den inte är grammatiskt riktig.

-Jag har inte noterat det förrän nu, men det där kan man ju faktiskt titta på. Annars så kan det ju bli en backlash från den brittiska och irländska juryn och det vill vi ju inte ha, säger han.

När TT konsulterar flera språkforskare är de ense om att "lit" inte är korrekt i sammanhanget. Gunnar Bergh, professor i engelsk språkvetenskap vid Göteborgs universitet, säger att ordet "would" i detta fall ska följas av ett verb i grundform.

-När du petar in det i en fras med ett tydligt "would " ska du inte ha participform efter. Sedan hävdar en del att när man bryter mot reglerna så blir det konst. Men om man nu ska vara språkpolis så blir det tokigt med "lit". Från min grammatiska synvinkel så är det fel, säger han.

Det är inte första gången ett grammatiskt fel smyger sig in i en text till en potentiell vinnarlåt i Melodifestivalen. 2014 ändrade texten till Sanna Nielsens "Undo" efter att många påpekat att den innehöll den felaktiga textraden "Undo my sad", vilket låtskrivaren Fredrik Kempe ändrade till "Undo my sad love". Men John Lundvik, som även är en av upphovsmakarna till låten, säger att han inte planerar att ändra texten.

-Vi kommer inte att byta, det kommer att vara "lit", säger han.

Ann Edliden/TT

Anna Karolina Eriksson/TT