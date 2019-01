Kastade om siffrorna, fick p-bot ändå

Trots att Joosefin Tinglöfs vilja att betala p-avgiften var uppenbar bötfälls hon av Q-Park. ”Man måste göra rätt” kommenterar bolagets vd Peder Ståhlberg.

Joosefin Tinglöf och hennes sambo besökte Ystad under mellandagarna. De parkerade vid Åhlensparkeringen och checkade in i mobilappen. När de kom tillbaka efter ett ärenden in i bokhandeln möttes de av en p-bot, trots att bilen hade 50 minuter kvar av parkeringstiden.

– Jag kontaktade Q-Park direkt, men jag såg samtidigt att jag hade vänt på siffrorna och bokstäverna i registreringsnumret. I stället för RYR090 blev det 090RYR. Det är ett uppenbart men också väldigt tydligt misstag, säger Joosefin Tinglöf.

Hon har överklagat p-boten men alltså inte fått rätt av bolaget.

– Jag har mycket svårt att förstå att de låter straffavgiften kvarstå. Poängen med avgift för parkering, och straffavgift för en icke-betald parkering, är ju inte avsedd att straffa kunder som vill göra rätt för sig.

– De hanterar det här alldeles för fyrkantigt och byråkratiskt, fortsätter Joosefin Tinglöf.

Q-Parks VD Peder Ståhlberg håller inte med om att de ser det för fyrkantigt.

– Våra kontrollanter kan i sina system inte se om registreringsnumren är omvända. De ser bara att det inte stämmer och därmed är det inte heller betalt.

Kan ni inte se mellan fingrarna i efterhand när det som här är ett uppenbart misstag?

– Nej, man måste göra rätt. Parkerar man fel får man böter, betalar man fel får man också böter. Man parkerar rätt och betalar rätt, eller så gör man fel. Så enkelt är det, säger Peder Ståhlberg.

Har det här något att göra med att kontrollanterna arbetar på provision?

– Absolut inte! De arbetar inte på provision och har aldrig gjort. Hemskt att den frågan ska behöva komma upp. Inga p-bolag vad jag vet använder sig av provision. Det är inte seriöst.