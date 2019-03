Kollektivtrafik måste få kosta

Kollektivtrafiken måste fungera även utanför de stora stråken. Men resenärerna måste vara beredda att betala en större del av kostnaden.

Ambitionerna med kollektivtrafiken är stora i Skåne. Tyvärr är det inte bara antalet resenärer som ökar snabbt – det gör även kostnaderna. Och när det ska effektiviseras – det vill säga sparas – blir det självklart de linjer som utnyttjas minst som stryks. Det gäller bland annat i Sjöbo, där busstrafiken mot Lövestad hotas med färre turer om inte kommunen går in och tar finansieringen. Kollektivtrafiknämnden i Region Skåne tar beslut på fredag.

Det går att argumentera för att det är dumt att köra bussar som är tomma eller nästan tomma. Anropstrafik – att resenär ringer vid behov – är ett sätt att ordna saken i de glesaste bygderna, något som delvis också görs i Sjöbo kommun redan. Men kollektivtrafikexperter menar att anropstrafik inte alltid är så ekonomiskt som det kan se ut på pappret, busslinjer ingår i ett stort sammanhållet system med tidtabeller vilket har stora fördelar. En omvänd ingång hade kunnat vara att se över vad man kan göra för att öka användningen av de linjer som faktiskt finns, genom att på olika sätt göra dem mer attraktiva. Då kan det omvända – att öka turtätheten – faktiskt vara ett recept att få fler att välja bussen.

Regionen måste också prioritera. Visserligen är det viktigt att få trafiken att fungera på de stora stråken i västra Skåne. Men satsningar som att gräva ner ny spårväg i Lund är tveksamma prioriteringar, regionen står där för vagnar och vagnhallar. Liknande spårplaner finns i Helsingborg och Malmö. Spårvägar är dyrt och opraktiskt i städer, särskilt som det numer finns flexibla elbussar att tillgå. Spår lämpar sig däremot utmärkt för riks- och regiontrafik.

Kollektivtrafiken ställs ofta i motsats till privatbilismen. Sanningen är att de inte skulle klara sig utan varandra. De lämpar sig olika väl för olika typer av resor. Men det intressanta med kollektivtrafiken är att den inte längre bara är ett fattigmansalternativt, den har blivit ett val för den som vill kunna arbeta under resan mellan hemmet och jobbet. Tåg är populärt, men de moderna bussarna med bra sittplatser och uppkoppling är också ett utmärkt alternativ till tågen. Fungerar servicen bra blir det inte heller enbart priset för individen eller ens miljöfrågan som blir kollektivtrafikens säljargument – det blir hela produkten, att man som resenär använder sin tid väl under resan. En hygienfaktor är då att tågen och bussarna går när de ska, och definitivt inte står stilla så ofta som tågen gör i Skånes underdimensionerade spårsystem. Stor investeringar kommer att vara nödvändiga under kommande decennier – med eller utan höghastighetsbanan.

I en sådan utveckling är det också rimligt att fundera över avgifterna i kollektivtrafiken. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har konstaterat att kostnaderna för kollektivtrafik generellt har stigit, ungefär dubbelt så snabbt som övriga kostnader i kommunsektorn. Att erbjuda stora grupper fri kollektivtrafik – nu senast ska Trelleborg erbjuda det i lokaltrafiken för dem över 67 år – är inte självklart det bästa sättet att göra den mer attraktiv.

Att våga ta betalt för produkten och att utnyttja modern teknik för att erbjuda olika kostnads- och servicealternativ är ett sätt även för offentligt driven kollektivtrafik att förbättra erbjudandet. Ska kollektivtrafiken utvecklas och bli det effektiva nät för persontransporter som människor i dag kräver kommer det att kosta. Det måste resenärerna också vara beredda att betala för.