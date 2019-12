"Läsning är ett klimatvänligt sätt att resa”

Foto: Jan-Olle Persson

Det är dags att summera läsåret 2019. Kulturredaktören Sune Johannesson minns flera starka titlar från året, men framförallt hur läsningen ger nya lärdomar och upplevelser.

Läsning har i mitt vuxna liv alltid funnits där, mer eller mindre. Även som ung var det ofta böcker i min närhet. Som det lilla biblioteket en snurrig trätrappa upp till vindsvåningen på det gamla skolhuset.

Vi bodde granne med skolan, så det hände rätt ofta att jag rusade dit upp. Jag lånade spänning och krigsböcker, Biggles och Vi fem, ja ni förstår. Men det jag minns allra tydligast är inte de enskilda böckerna, utan doften av pärmar, böcker och tryck. En doft av trygghet. Och så minns jag pennan som bibliotekarien snurrade på för att stämpla in den viktiga återlämningsdagen på det vita pappret i slutet av boken.

Böcker är fortfarande lika vackra, men numera har jag dem i allt från bokhyllor till staplar på golvet och i papperspåsar i förrådet. I somras packade jag ner flera och körde in till en second hand-butiken i grannbyn. Jag backade fram till porten där de tar emot de begagnade gåvorna. Ingen är på plats, så jag går in på deras förråd. Oj så många prylar, och, inte minst, oerhört många böcker.

Foto: Tommy Svensson

Vill de verkligen ha fler? En man kommer emot mig, och han svarar utan tvekan ja på min fråga. Han var tidigare teaterregissör i Egypten, och berättar om hur böcker lärde honom livet och gav honom den riktning som senare tog honom in i teatervärlden. Han hade också lärt sig böckers sprängkraft, och insett hur de kan förändra allt. Därmed såg några i makten vissa verk som hot.

”Jag kan aldrig slänga en bok, det borde enligt mig vara förbjudet”, säger mannen när vi bär in mina bokpåsar och placerar dem bland alla andra bokryggar.

När vi snart säger tack och hej till år 2019 går jag så igenom det jag läst och skriver upp ett femtontal titlar som jag tycker platsar bland årets bästa titlar. Allt från Augustvinnarna ”Osebol” och ”Ålevangeliet” till de nya böckerna av Maja Lee Langvad, Jamaica Kincaid och Tove Folkesson.

Läsning är ett klimatvänligt sätt att resa. För allt jag har läst har förflyttat mig ut i världen och in i andra människor, lärt mig nya saker.

På de följande sidorna presenterar vi flera av våra litteraturskribenters favoriter från bokåret 2019. Men också några av våra läsares bästa läsupplevelser från i år. Tillsammans ger detta en rik överblick, men också flera nya tips. Varje år har många nya sidor.

Gott nytt läsår!