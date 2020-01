Litterär romantik för åldrande män

Foto: David Levenson

”Hitta mig” är litterär romance för åldrande män. Annika Wall läser en pinsamt gubbig uppföljare till dundersuccén ”Call me by your name”.

Hitta mig Roman Författare: André Aciman Översättning: Inger Johansson Förlag: Brombergs

”Hitta mig” är uppföljaren till den enorma succén ”Call me by your name”, som också blev film. Läsaren får åter möta Elio, Elios pappa Samuel och Oliver. Men också den unga kvinnan Miranda.

”Hitta mig” består av fyra delar med tre olika berättare i tre olika åldrar och är till största del dialog mellan två personer. Men det finns en gräns för hur länge jag kan lyssna på romantiska samtal utan att tappa intresse. Då måste dialogen vara riktigt rapp eller mycket djup. Bara på de första femtio sidorna når André Aciman upp till den nivån. Sedan liknar faktiskt texten mest pinsamma gubbfantasier värdiga Philip Roth.

Mycket dialog ställer också stora krav på språket. Men antingen brister det i den svenska översättningen, eller så kan inte André Aciman hitta olika röster, för alla låter likadana. Dessutom känns översättningen inte ordentligt genomgången av en redaktör. Många meningar är faktiskt helt obegripliga på svenska. Vad betyder till exempel: ”Du är det kort som jag nästan blivit lurad på i mitt liv.”

Jag tycker ändå om André Acimans försök att vara genuint romantisk och allvarlig, även om det ofta snarare blir komiskt än innerligt. Jag skulle säga att ”Hitta mig” är litterär romance för åldrande män. Aciman säger att den äkta kärleken finns bara man vågar välja den och att åldersskillnad inte spelar någon roll. Men man kan också göra denna läsning: Gamla gubbar får ligga med unga kvinnor och unga män, medan de åldrande fruarna blir osynliga och hembiträdena står och tittar på.