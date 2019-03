Foto: Gorm , Kallestad

När barn och ungdomar inte lär sig grundläggande matematik i skolan – vad gör de då där?

Människors förutsättningar att lära sig aritmetik och algebra följer en normalfördelningskurva. Det gäller också i skolan. I ytterkanterna kommer det i ena änden att finnas elever som ställs inför orimliga krav och som aldrig får känna sig nöjda med sig själva, och i andra änden elever som aldrig ställs på gränsen för den egna förmågan och som därför aldrig får känna sig nöjda med sig själva.

Eleverna i båda ändar är lika stort behov av undervisning för att kunna nå sin potential, men den elev som kan greppa logaritmer behöver undervisning på en väsentligt högre matematisk nivå än den elev som har det knepigt med grundläggande addition. Det är tyvärr oftare betydligt lättare att inse behovet av anpassad undervisning för den som har svårt än för den som har väldigt lätt att förstå matematiska samband. Den senare kommer att ha det lika tråkigt och svårt i klassrummet som den förra.

Även den med goda förutsättningar för matematik (eller andra ämnen) kan landa långt under sin egen kapacitet om viljan att anstränga sig inte finns eller om den har dödats av låg nivå på undervisningen under inledande skolår. Här finns en uppenbar risk att omgivningen förväxlar uppvisat resultat med potentiell förmåga.

När eleverna på Kastanjeskolan i Tomelilla i fyra fall av tio riskerar att missa grundläggande behörighet till gymnasiet och det i huvudsak handlar om bristande matematikkunskaper kan det förstås bero på att ett så stort antal elever inte har förmåga att nå upp till grundskolans minimikrav på matematikkunskaper. Då ställs orimliga krav på dem. Tomelillas skolchef Bengt Persson menar dock att insatser under sista terminen i nian kommer att ge stora resultat i slutbetygen. Man har halverat klasser, förstärkt specialundervisningen, infört möjlighet till extra lektioner och planerat in lovskola under påsk och sommar. Har skolchefen rätt om att metoderna fungerar kan man konstatera att det finns en stor mängd elever som har större matematisk förmåga än vad resultaten hittills visar. I så fall är det uppenbarligen inte grundskolans krav som är övermäktiga för denna grupp elever, utan 8,5 år av tidigare ordinarie undervisning som har misslyckats.

Det finns ingen anledning att tro att normalfördelningskurvan vad gäller matematisk och logisk förmåga skiljer sig väsentligt mellan barnen i Tomelilla och andra kommuner. Sannolikt är det en stor mängd elever som underpresterar kraftigt, av olika anledningar. Det kan handla om elever som saknar självförtroende, elever som dras med av andras destruktiva beteende i skolan, elever som inte har något behov av att visa upp sin förmåga i skola eller elever som felaktigt bedöms sakna förmåga.

Hur ska man komma åt dessa elever och ge dem möjlighet att nå längre? Ett sätt är att mäta logisk förmåga genom tester. Många blir provocerade av att mäta barns teoretiska och logiska förmåga, särskilt termen IQ kan vara känslig, men det ska ställas mot den möjliga förlusten av att inte veta vilka förutsättningar eleven har. Det gör det lättare för läraren att förstå varför eleven misslyckas eller lyckas med olika typer av uppgifter. Att ge upp på en viss nivå kan exempelvis tyda på att man inte är van vid att uppgifter ska kunna se olösliga ut innan man får hjälp att reda ut begreppen, vilket är något helt annat än att trots stora ansträngningar inte förstå logiken bakom.

I en skola med en stor mängd underkända elever är det sannolikt att det finns en stor spridning vad gäller matematisk begåvning som döljs bakom ett utbrett svaga resultat. Vet man vilka individuella förutsättningar eleverna har går det också att ställa rätt typ av krav. Kontroversiellt eller inte – att mäta elevernas logiska förmåga skulle ge lärarna på Kastanjeskolan helt nya förutsättningar att möta varje elev på rätt nivå.