Mats Malm ny ständig sekreterare i Akademien

Mats Malm tar över rollen som ständig sekreterare i Svenska Akademien. Den 54-årige litteraturforskaren efterträder Anders Olsson den 1 juni.

Det är bara fyra månader sedan han inträdde i Svenska Akademien. Att bli ny ständig sekreterare var inget Mats Malm såg framför sig i det läget, har han tidigare berättat för TT.

Emot honom talade hans bristande erfarenhet av Akademiens arbete. Det som talade för var hans omvittnat höga arbetskapacitet och att han inte har fläckats av de tidigare skandalerna kring Akademien.

Begärde betänketid

Mats Malm verkar som litteraturprofessor i Göteborg, samtidigt som han förestår Litteraturbanken, som arbetar med digitalisering av svensk litteratur. Bara det krävande arbetet fick honom att begära betänketid när han fick frågan om att bli ledamot i Akademien – men när Malm hade fått tänka ett tag tackade han med glädje ja. Nu blir han också ständig sekreterare.

Anders Olsson är märkbart nöjd med valet av efterträdare.

-Han har en rad kvaliteter som gör att han passar väldigt bra för det här jobbet. Han har stor erfarenhet av administration tidigare och han är lugn och en mycket, mycket kvalificerad vetenskapsman. Han har visat att han verkligen kan ta sig an det här arbetet, varit receptiv och satt sig in i problemställningar väldigt snabbt, säger han till TT.

Att hitta en ny ständig sekreterare efter Anders Olsson, som faller för åldersstrecket när han fyller 70, har varit en grannlaga uppgift. Bara tre kandidater var möjliga, eftersom de flesta andra ledamöter är för gamla eller ännu inte har tillträtt. En av de tre, juristen Eric M Runesson, förklarade tidigt att han inte var disponibel. Heltidsjobbet som domare i Högsta domstolen krävde för mycket för att han skulle kunna ställa sig till förfogande.

Anklagades för jäv

Då återstod Mats Malm och språkforskaren Tomas Riad. Denne valdes in i Svenska Akademien redan 2011 och har också vikarierat som ständig sekreterare under en period när Sara Danius var sjukskriven. Riad har dock hållit låg profil utåt under Akademiens historiskt turbulenta år och anklagades dessutom för jäv i samband med det språkprojekt för nyanlända som delfinansierades av institutionen.

TT: Mats Malm har en väldigt begränsad erfarenhet av Akademien. Är inte det en nackdel?

-Jag tror inte att det ska vara det, det är en ganska liten organisation Akademien. Även om han har haft lite tid på sig så tror jag att han kommer att lyckas väl med uppgiften inte minst för att han får stort stöd från oss andra, säger Anders Olsson.

"Kan slippa kritik"

TT: Har det varit viktigt att han inte är behäftad med kritik sedan tidigare, med tanke på turbulensen kring Akademien?

-Man kan säga att det kommer att göra hans arbete mindre ansträngande att han inte har någonting med det tidigare året att göra. Han kommer in som ny ledamot och kan därmed också slippa något av den kritik som kanske andra skulle få på den här posten. Det tror jag bara är en fördel, svarar Anders Olsson.

Olsson har lett Svenska Akademien under en extremt turbulent period i institutionens historia – men fick aldrig äran att presentera någon Nobelpristagare i litteratur, eftersom utdelningen av priset ställdes in förra året. Namnen på 2018 och 2019 års pristagare är det i stället Mats Malm som kommer att avslöja den 10 oktober i år.

