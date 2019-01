Miljonvite till Bornholmsrederi på villovägar

Den danska transportministern Ole Birk Olesen hotade i november med vite på drygt en miljon kronor till Bornholmslinjen för kontraktsbrott.

– Vi har inte hört något, säger man på rederiet.

Transportministern meddelade i november att rederiet skulle betala drygt en miljon kronor för att inte ha uppfyllt formaliakrav i kontraktet. Men rederiet har inte hört något mer om saken sedan dess.

– Vi har inte hört något, säger Bornholmslinjens PR- och kommunikationschef Jesper Maack till bornholm.nu.

Vitet skulle utkrävas eftersom rederiet inte i tid har redovisat varför de har ställt in vissa turer. Enligt kontraktet ska det ske inom två dagar efter det att en avgång har ställts in.

I september ställdes 16 avgångar in på grund av dåligt väder, något som inte kom transportministeriet till kännedom i enlighet med kontraktet.

Enligt kontraktet kan rederiet ställa in avgångar om det blåser mer än 16 meter per sekund eller om våghöjden överstiger tre meter. Om avgången ställs in ska ersättningsfärja sättas in om vindstyrkan är under 23 meter per sekund.