Misstaget hos Ica förstörde familjens nyårsfest

Foto: Claudio Bresciani/TT

Maten var beställd, betald och bekräftad. Men när familjen Winander på nyårsafton kom för att hämta sin online-beställning på Ica Kvantum fanns det inga varor.

Nyårsfirandet blev inte som Linda och Daniel Winander hade tänkt sig. Utan festmaten som de hade handlat online på Ica Kvantum kom festen av sig.

– Vi hittade en köttbit som vi kunde laga till, men det blev som en vanlig vardagskväll. Och inget direkt firande. Vi gick och la oss tidigt och var inte ens uppe och såg fyrverkerierna, säger Daniel Winander.

Han och hans hustru hade bjudit in familj och vänner till nyårskalas. Sammanlagt var det åtta personer som skulle fira hemma hos familjen Winander i Abbekås. De har tidigare beställt matvaror online på Ica Kvantum i Ystad och det har fungerat bra. Inför nyårsfesten gick de på söndagen som vanligt in på internet och såg att det fanns möjlighet att hämta under måndagen. De lägger sin beställning, 3000 kronor dras från kontot och de får ett bekräftelsemejl.

– På måndagen får vi ett sms klockan 11.44 där det står att vår order är färdig och redo för avhämtning.

Men när Daniel Winander kommer till butiken klockan 12 finns där inga varor. Något närmare besked om vad som har hänt och om hur situationen ska lösas får han inte. Klockan 13 får familjen ett telefonsamtal från Ica Kvantum med ett meddelande om att ordern är annullerad och att det inte finns någon möjlighet att plocka ihop den.

– Jag är väldigt besviken på hur de har hanterat det här, säger Daniel Winander.

På Ica Kvantum i Ystad beklagar man det inträffade. Det hela beror på den mänskliga faktorn.

– Vi har lagt in i vårt system vilka helgdagar som man inte kan hämta ut varor, till exempel påsk och midsommar. Av någon anledning har vi missat att kryssa i nyårsafton. Det beklagar jag och det är bara att lägga sig platt. Vi har gjort fel, säger butikschefen Christian Olofsson.

När felet uppdagades försökte man kontakta de kunder som hade drabbats. Enligt Christian Olofsson fick man tag i fem av sex kunder och meddelade dem att deras order inte skulle kunna levereras.

– Vi ska återkoppla till den här familjen och kompensera dem på något sätt. Nyår ska ju vara något festligt, säger Christian Olofsson.