Muf samlar in skor till Annie Lööf: ”Ett sätt att kritisera”

Foto: Mark Hanlon

”Jag äter hellre upp min högra sko än blir ett stödhjul åt Stefan Löfven”. Så sa Annie Lööf 2013 och det är ett uttalande som Muf nu vill att hon tar ansvar för.

Moderata Ungdomsförbundet, Muf, har gått ut med en nationell insamling för att samla in skor till Annie Lööf. Lokalt har Muf Ystad/Österlen startat en egen insamling där man har bjudit in sina anhängare till ett evenemang på Besökargränd under tisdagen mellan 16 och 18.

Varför gör ni detta?

– Det är ju ingen hemlighet att Moderaterna och Kristdemokraterna har en annan syn på regeringsfrågan är Centern och Liberalerna. Vi såg den nationella kampanjen och bestämde oss för att göra något lokalt. Vi ser det som rolig politisk satir, säger Kevin Sundin, förste vice ordförande Muf Ystad/Österlen.

Annie Lööf har ju bara sagt att hon ska äta upp sin sko, inte din sko och alla andras skor. Hur ser du på det?

– Det är satir och ett sätt att kritisera deras val.

Utifrån det politiska läget som uppstod efter valet, är det inte rimligt att gå med på kompromisser?

– Det politiska läget är komplicerat och man ska ha respekt för valresultatet. Det är ingen politiker som ville ha det på det här sättet, men jag tror inte att det här är rätt lösning.

Hur ser du på att Centern och Liberalerna har fått Socialdemokraterna att acceptera flera liberala reformer i överenskommelsen?

– Det är delvis sant. Det är mer liberalt än 2014. Samtidigt har C och L kallat det här en vänsterregering som de har kritiserat hårt. Och de har gått till val på att de skulle avsätta den här regeringen. Borgerlig politik blir bäst med en borgerlig regering.

En anledning till att Annie Lööf röstade nej till en moderatledd regering var för att den skulle behöva stöd från SD. Hur ser du på att ge SD en vågmästarroll?

– Vi vet vad vi har för värderingar och de blir inte mindre moderata bara för att SD skulle stödja dem. V skulle också gärna få stödja våra förslag. Ulf (Kristersson reds anm.) har varit väldigt tydlig med att SD inte skulle få mer inflytande än vad de har av egen kraft.

Annie Lööf har i veckan kommenterat Muf:s insamling. Hon menar att hon inte har brutit något löfte.

– Jag håller vad jag lovade väljarna. Jag lovade att inte sitta i en S-ledd regering och jag lovade att inte ge Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet något politiskt inflytande, säger Annie Lööf till Expressen.