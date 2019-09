Panda Da Panda gör Frans-video

I dag släpper Frans en ny låt, ”Amsterdam”. Musikvideon är gjord av Thibo Girardon, mer känd som Panda Da Panda.

Det är en pop-låt, riktig feelgood med Frans och hans omisskännliga röst. På videon syns Frans lattja runt i Amsterdam. Han går till frisören, köper en gitarr och cyklar runt längs kanalerna.

På videon fångas den lätta stämningen i snabba klipp. Videon avslutas dock i Vilnius i Litauen där Frans med sitt band premiärspelade låten för någon vecka sedan inför en jättepublik. Bra stämning även där. Med andra ord en rykande färsk musikvideo från de båda artisterna Frans och Panda Da Panda som delar skivstudio i Ystad.

Frans har på senare tid släppt en rad låtar, före senaste släppet kom”Do it like You mean it” med Yoel905 i maj. Siktet är inställt på en EP eller ett album i början av nästa år, förklarade han i en intervju i Ystads allehanda.