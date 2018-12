Radikalism i Riksbanken och i Ystad

Riksbanken höjer räntan när konjunkturen viker. Och i Ystad får fullmäktige en socialist i presidiet – med Centerpartiets stöd.

Sverige har sedan 2015 haft något så märkligt som minusränta. Det har varit en av de mediciner Riksbanken har använt för att hålla kronan och marknadsräntorna nere och få igång inflationen. Kronan har Riksbanken lyckats med att sänka, vilket har gjort att alla med besparingar i svenska kronor blivit fattigare. Kanske har en del valt att investera på börsen istället, centralbankernas stimulanser har uppmuntrat till att pumpa upp både börs och fastigheter. Men det senaste året har det inte hjälpt. Tvärtom. Det senaste kvartalet har varit ett av de tio sämsta på börsen sedan 1920-talet i USA – och Sverige har hängt på neråt.

Inga prognoser är mer än kvalificerade gissningar men de flesta bedömare är överens om att konjunkturen har toppat. Så även Riksbanken som skriver: ”Världsekonomin, som vuxit snabbt de senaste åren, börjar nu gå in i en fas med mer dämpad BNP-tillväxt, vilket är i linje med Riksbankens tidigare prognoser.”

I det läget börjar alltså Riksbanken sin reträtt från minusräntan, i ett första steg från - 0,5 procent till - 0,25. Det är egentligen ingen dramatik i ändringen och dess påverkan på den verkliga ekonomin är minimal. Däremot är riktningen viktig. Normalt ska penningpolitiken anpassas efter konjunkturen på det viset att ekonomin stimuleras i lågkonjunktur genom att räntorna sänks, och kyls av i högkonjunktur genom att de höjs. Allt med ett överskuggande mål på en inflation runt 2 procent.

Men har Riksbanken otur hamnar den fel i fas. När finanskrisen för tio år sedan blommade ut låg Riksbanken på toppnivå med reporäntan 4,75 procent, allt för högt och allt för sent när ekonomin redan hade vänt, enligt kritikerna. Men det gav å andra sidan rejäla möjligheter att sänka räntan när Lehman Brothers-kraschen kom och svensk industri gick in i väggen. När Sverige nu går in i 2019 med många tecken på en svagare konjunktur finns ingen höjd från Riksbanken att ta fart från.

Om man då tror på stimulanser i keynesiansk anda, blir det i stället finanspolitiken som ska träda in. Det kan betyda både skattesänkningar och statliga utgiftshöjningar, och riksdagen har nyss klubbat en budget som bjuder på lite av varje. Men mest av allt är Sverige beroende av omvärlden, fortfarande i hög grad av våra nordiska grannländer, Tyskland och övriga EU. Europa lever fortfarande med sviterna från finanskrisen, där Italien är en stor men bekymmersam ekonomi. De mogna ekonomierna måste klara av omställningar och reformer för att möta konkurrensen från tillväxtländerna, och som protester i Frankrike och valresultat i flera europeiska länder visar är det inte lätt att åstadkomma med hela folkets gillande.

Sverige har förmåga att klara ut även relativt stora ekonomiska kriser. Riksbankens räntenivå är bara en liten del av ekvationen. Men att gå in i minusränta 2015 var ett drastiskt beslut som hade passat bättre i en verklig ekonomisk depression. En tillträdande regering måste värdera interna kompromisser för att hålla ihop flera partier mot vad svensk ekonomi behöver.

Till sist noterar ledarsidan att Mike Enocksson (S) valdes till andra vice ordförande i Ystads kommunfullmäktige, oppositionens plats i presidiet. Han kan därmed säga representera oppositionsblocket med Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och dess stöd Vänsterpartiet. 2015 twittrade Mike Enocksson "One down, more to go" när Peter Wallenberg dog. ” Som socialist är jag antikapitalist och nu när Peter Wallenberg har dött en naturlig död så har en kapitalist förlorat sin maktposition.” sa Mike Enocksson till Ystads Allehanda då. Ett rakt och tydligt ideologiskt uttalande från Enocksson sida. Det vore intressant att höra hur Centerpartiet i Ystad ser på marknadsekonomi, dess betydelse för demokratin och vilka företrädare som kan anses representera den.