Hon blev rånad i sin port mitt på ljusan dag

Foto: Mark Hanlon

Ingrid Persson rånades nere i sin port på Lurendrejaregränd mitt på ljusan dag.

– Det är för jäkligt, ge sig på en gammal tant med rollator. Två stycken var de också!

Ingrid Persson är skärrad och ledsen men vill gärna berätta.

– Jag vill att folk som bor här i fastigheten ska veta. Jag vill varna dem. Be dem vara vaksamma. Det är otäckt i porten här, man känner sig så utsatt. Det är ingen som ser vad som händer där, det känns inte bra.

– Vi har bott här på Lurendrejaregränd i tre år och jag har alltid känt visst obehag när jag går in ensam i porten just eftersom man är så utsatt där, och det inte är någon insyn in. Det är också ganska mörkt på gatan, men det kvittar i och för sig den här gången. Jag blev ju rånad mitt på dagen.

Händelsen inträffade vid 13-tiden när Ingrid Persson kom hem efter ett besök hos en fysioterapeut. Hon berättar att hon var väldigt trött och nästan stapplade fram med rollatorn.

– När jag kom fram till porten tog jag som vanligt upp kortet för att öppna dörren, och jag har det i handväskan. När porten gick upp trängde sig en man fram och sade att han skulle hålla upp porten för mig. Det behövs ju inte för den går upp av sig själv, men han gjorde det i alla fall.

– Sedan trängde han sig mot mig inne i porten och höll upp en karta. Han frågade efter en adress, och jag kände mig väldigt trängd. Det var obehagligt. Samtidigt såg jag i ögonvrån en skugga bakom mig, en person som sedan plötsligt satte av och sprang därifrån. Då sprang även mannen med kartan därifrån. Och då såg jag att plånboken som jag hade i handväskan var borta.

Ingrid Perssons make Jan berättar att hon var oerhört upprörd när hon kom hem.

– Det var knappt hon kunde öppna dörren. Det är för hemskt. Vi har polisanmält detta och haft polisen här. Vi har också ringt på hos våra närmaste grannar och berättat. Och så har vi spärrat alla kontokort.

Paret berättar att de hann spärra kontokorten. Inga uttag har gjorts.

– Jag hade 500 kronor i kontanter i plånboken och det får väl vara. Värre är att jag måste skaffa nytt körkort och nytt Jojo-kort, man har ju en mängd kort i plånboken, det blir en massa arbete med det förstås.

Ingrid Persson har gett polisen ett ganska tydligt signalement på mannen med kartan.

– Skuggan som kom bakom mig såg jag inte. Jag tror det var en man, men jag kan inte säga det säkert. Men mannen med kartan såg jag tydligt. Han var i 45–50-års åldern, ganska kort och lite korpulent. Runt ansikte och tunt vattenkammat hår. Propert klädd. Han pratade bra svenska men med liten brytning.

Inre befäl på Ystadpolisen, Anders Olsson, berättar att de rubricerar händelsen som stöld, inte rån.

– Rån kräver visst våld eller hot om våld och det var det inte fråga om här. Därför ser vi på det som stöld. Men det är ett åldringsbrott och det är illa nog.

Signalementet hon gav, säger det er något? Hjälper det polisen vidare?

– Det kan det göra. Vi får gå tillbaka och söka bland liknande brott och se om vi hittar likheter.

Foto: Mark Hanlon