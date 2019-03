Ruskig helg – men vårvärme i nästa vecka

Foto: Arne Dedert

Den kommande helgen blir riktigt ruskig, men mot slutet av nästa vecka kan vårvärmen komma tillbaka.

Efter att SMHI utropat den meteorologiska vårens ankomst för flera veckor sedan kom bakslag som heter duga. Det har både varit kallt och regnigt sedan våren kom av sig.

Det höstruskiga temat förväntas hålla i sig under hela helgen.

– Under fredagseftermiddagen rör sig ett lågtryck in från Danmark. Under kvällen börjar det regna och bakom regnet väntar byig vind. Det blir rejält blåsigt, främst längs med kusten, säger meteorolog Jon Jörpeland.

Under helgen fortsätter det kalla och regniga vädret.

– Det kommer flera lågtryck på rad. Möjligen kan det bli en mellandag på lördagen med lite uppehåll. Några stora solchanser är det dock inte.

I nästa veckan kan det ändå bli en viss ändring i det blöta och blåsiga vädret.

– I nästa vecka ser vi en tendens mot vårväder. Mot slutet av veckan kan det bli tvåsiffriga temperaturer. Nu är det ganska långt fram i tiden så det finns en viss osäkerhet.