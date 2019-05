Så blir veckans väder – varmare period väntar

Foto: /TT

Efter en del regn kan helgen bjuda på temperaturer uppåt 17-18 grader. Mycket sol ser det däremot inte ut att bli – istället är det molnen som dominerar.

Den senaste tidens väder håller i sig under måndagen, med växlande molnighet och någon regnskur här och där.

– Vi har ett regnområde över norra Skåne som kan dra sig ner, men det rör sig inte om några större mängder, säger Max Lindberg Stoltz, meteorolog på SMHI.

Under natten till tisdagen klarnar det upp i hela södra Sverige, vilket gör att temperaturen sjunker ner mot någon enstaka plusgrad.

– Det kanske till och med kommer vara nere och snudda vid nollan, säger Max Lindberg Stoltz.

Tisdagen bjuder därefter på en del sol och temperaturer på 12-13 grader. Något varmare blir det längs ostkusten och de norra delarna av Österlen kan få 14-15 grader. Onsdagen får liknande temperaturer men blir något molnigare.

– Sen ska vi ha en period med lite varmare väder när det kommer in varm luftmassa. Från torsdag och framåt kan vi räkna med 15-17 grader dagtid.

”Möjligtvis blir det någon tillfällig solglimt”

Natten mot fredagen drar dock ett regnområde in över hela Skåne. Det ser ut att regna under hela fredagen och även en bit in på lördagen, temperaturen dämpas då något.

Efter regnet väntas helgen bli molnig. Temperaturen håller dock i sig och mitt på lördagen kan det bli 17-18 plusgrader.

– Möjligtvis blir det någon tillfällig solglimt under lördagen men det är molnen som dominerar, säger Max Lindberg Stoltz.

Vindmässigt väntas veckan bli lugn fram till torsdag då det blir lite blåsigare. Då väntas måttlig till frisk vind närmast kusten.