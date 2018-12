Så ofta får vi vita jular i sydöstra Skåne

Foto: Eva Sonesson

Prognoserna sa regn, men vädret ville annorlunda. För en gångs skull fick vi en vit julafton i sydöstra Skåne, något som enligt statistiken händer en till fyra gånger på tio år.

”Chansen för en vit jul är obefintlig” proklamerades det inför julhelgen i år. Men skåningarna, åtminstone de som gillar snö, kunde skatta sig lyckliga. Något oväntat hände på lille julafton.

– Det rörde sig om ett lågtryck som enligt de flesta modellerna skulle gå in söder om Sverige, men som precis när det närmade sig drog rakt in över Skåne istället, säger Jon Jörpeland på SMHI.

Och med lågtrycket kom snö – en hel del över stora delar av Skåne.

– Det här snöfallsområdet drog in under kvällen och som mest snö föll det under natten till julafton.

Tittar man på statistik från åren 1931-1980 kan man se att en vit jul inträffar mellan en till fyra gånger över en tioårsperiod, beroende på var i Skåne man befinner sig.

– I de norra och inre delarna där vi har som mest snö just nu, brukar det vara snö ungefär fyra av tio jular. Medan det ner mot de södra och kustnära delarna rör sig om max var tionde jul, säger Jon Jörpeland.

Foto: Mattias Lundvall

Men om 2018 kommer att räknas som en vit jul i statistiken vågar han inte svara på – även om snödjupskartan visar att vi hade snö den 24 december.

– Det är lite svårtolkat. Vi gör en mätning per dag och i vår statistikdatabas tror jag att det är juldagens morgons observation som gäller. Men under natten blev det ju väldigt mycket mildare, så mycket av julaftonens snö hade redan hunnit smälta bort.

– Däremot kan man definitivt säga att det var snö på julaftonsmorgon på många håll.

