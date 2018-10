Sagstuen och Saxell lämnar Radio Active

Två av Radio Actives tongivande programledare, Göran Sagstuen och Michael Saxell, meddelar att de kommer att lämna radiokanalen.

Foto: Anette Sjöstrand , Sprisse Nilsson

Båda programledarna kommunicerade sina beslut i sociala medier på måndagen.

Michael Saxell och Göran Sagstuen har varit starkt förknippade med lokala radiokanalen Radio Active under flera år.

YA har varit i kontakt med Göran Sagstuen, som skriver tillbaka:

”Jag har valt att gå vidare livet och håller på att förhandla med radion och facket när jag skall sluta men det blir i början av nästa år. Jag kommer ju sakna Radio Active men i vår börjar jag ett nytt jobb där jag kommer att resa en hel del.

Jag har också hittat kärleken en bit från Ystad så flytten är också en anledning till varför jag slutar.

Kommer ju såklart att sakna mina kollegor men som tur är så har en del av dem blivit fina vänner, speciellt Michael Saxell, men dom kommer jag såklart att behålla kontakten med. Och Radio Active står ju inför en otrolig utveckling nu med ’Det nya Radio Active’. Kommer sakna lyssnarna också och alla människor som jag har mött.”

Göran Sagstuen har arbetat på kanalen i sju år.

YA söker låtskrivaren och programledaren Michael Saxell. På Facebook skriver han offentligt:

”Stort tack till alla som lyssnat på och uppskattat mitt program 'Lite Närmre' på Radio Active i nästan fem år. It’s time for me to move on.”

YA har sökt Radio Actives stationschef Annette Clarén-Jönsson, men hon har svarat att hon inte har möjlighet att kommentera förrän på onsdag.

Mårten Mårtensson var med och startade Radio Active. Han har suttit som styrelseordförande i flera år och är i dag vice styrelseordförande.

Han säger så här när YA ringer:

– Jag tycker att det här är väldigt tråkigt. I övrigt lämnar jag över kommentarerna till stationschefen.