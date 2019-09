Seendet och dubbelheten hos Birgitta Trotzig

Foto: ULLA MONTAN

Nyligen kom den första volymen, ytterligare 12 ska följa. Kulturskribenten Thomas Kjellgren ser utgivningen av Birgitta Trotzigs samlade skrifter som en oumbärlig litteraturhistorisk gärning. Och när han börjar läsa om hennes tidigaste romaner inser han att hon redan från början var en författare utan förenklingar. Här finns seendet, dubbelheten, platsen och olika former av gränsöverskridningar.

Birgitta Trotzigs författarskap är utan tvekan ett av de viktigaste i den svenska litteraturen. ”Få författare har betytt lika mycket för mig som Birgitta Trotzig… Svensk litteratur hade inte varit likadan utan hennes röst”, skriver Agneta Pleijel i förordet till det första bandet av ”Birgitta Trotzigs Samlade skrifter” som det lilla förlaget Faethon nu, mycket förtjänstfullt, har börjat ge ut.

Förutom de tre prosaverken ”Ur de älskandes liv” (1951), ”Bilder” (1954) och ”De utsatta” (1957) innehåller volymen tre nyskrivna, avslutande kommentarer. En essä om varje bok som även innehåller en genomgång av mottagandet av verken. Så här kommer det också att fortsätta. Hela utgåvan kommer att omfatta totalt 13 band. De första sju innehåller Trotzigs publicerade skönlitterära verk, två band samlar hennes essäer och artiklar och i fyra avslutande volymer publiceras en hel de tidigare opublicerat dikt- och prosamaterial, hämtat från bland annat dagböckerna.

När jag läser om Trotzigs tidigaste prosa inser jag att hon redan från början är en berättare utan förenklingar. I hennes texter läser vi oss rakt in mot tillvarons kärna. Liksom invävt i hennes språk vibrerar människornas existentiella villkor som en andning och en puls. Allt är hisnande hudlöst, frilagt och tydligt, men samtidigt också präglat av en undanglidande dubbelhet.

”Människan är dubbel. Man gör en sak och vill en annan. Det medvetna står mot det omedvetna”.

Den här ”tillvarons dubbelhet” – som är ett tillstånd där ”allt finns i allt”, en pendling mellan ett ”Jag” och ett ”Du ”, mellan nyskapelse och undergång – kommer Trotzig att återvända till i flera av sina böcker. Ett av hennes sista verk ger hon också titeln ”Dubbelheten” och hon säger: ”Människan är dubbel. Man gör en sak och vill en annan. Det medvetna står mot det omedvetna”.

I ”Sjukdomen” (1972) upprepas det ofta ”Så var världen alltså dubbel” och i ”Anima” (1982) förstärker hon detta perspektiv ytterligare: ”från ett håll sett är allting växande liv, från ett annat håll är allting ätande, död… I ljuset virvlar världens båda rörelser inuti varandra: den tillblivande och den förbrukade, avstannande”.

Debutboken ”Ur de älskandes ´liv” skiljer sig en del från Trotzigs övriga böcker, men den närvarande och allvarliga berättarrösten är redan fullt utvecklad här. Boken skildrar tre unga kvinnors tonårstid och vuxenblivande. Allt utspelar sig i gränslanden mellan jaget och världen och de smärtsamma upplevelserna av instängdhet och frigörelse. Trotzigs drivande insikt är att det är först när man kan ta sig ur inspärrningen i jagets fängelser som det går att verkligen se världen som den är. Anna Cavallin sammanfattar det fint i sin kommentartext: ”Trotzigs text får med sin uppmärksamt mångskiftande bildvärld gränser mellan jag och värld, mellan dröm och verklighet, mellan konst och lek, mellan könsidentiteter att upplösas. De blir till bild, form och sinnesförnimmelser. De framträder alla samtidigt, på samma upplevelsenivå”.

Foto: JAN COLLSIÖÖ

De korta och förtätade prosadikterna i ”Bilder” är texter där språket tycks ha genomgått reningsbad efter reningsbad. Allt för att varje ord skall härdas av en genomlevd mänsklighet och utsatthet och få en stark motståndskraft. Inledningsraden lyder: ”Barnet, sitter i hörnet, det betraktar rummet”. ”Barnet” och ”Blicken” är närmast att betrakta som två konstanter i Trotzigs värld som hon återkommer till även i de senare samlingarna av prosalyrik: ”Ordgränser” (1968), ”Anima” (1982) och ”Sammanhang” ( 1996).

Ordet ”bild” är ett annat återkommande nyckelord hos henne. Det visuella och konsten genomsyrar också hela samlingen ”Bilder” som kanske även kan läsas som en serie målningar i en livsfris, som en altarmålning. Något som ytterligare förstärks om man tänker på det nästan liturgiska språket med alla sina omtagningar och besvärjelser. Genom seendet organiserar vi bilden av världen, menar Trotzig och i boken ”Berättelser” (1977) skriver hon. ”Ögat är en strålkastare som framkallar världen och världen får ljus, blir liv, ordnar sig. Där i ögonljuscirkeln börjar liv bli mönster, där myllrar det, lever, formerar sig…”.

Med ”De Utsatta” (som Pleijel kallar den första stora prosaväven) får Trotzig sitt definitiva genombrott som författare. Hon ger berättelsen, betecknande nog, undertiteln ”En legend” (hon undviker konsekvent att sätta genrebeteckningen ”roman” på sina böcker). På ett plan kan även denna berättelse läsas som en skildring av seendet och förblindningen. Illustrerat genom de två människor som tydligast står i centrum: apotekaren Søved Fischer som totalt förblindas av makt och som växer sig stark på andras bekostnad och svärfadern Isak Graa, prästen i Tosteberga som till slut förlorar allt (även sitt förstånd), som avsätts och fördrivs från sitt hem in i fattigdomen. Det är Isak Graa som ändå framstår som den seende genom att han ”återfår barnets blick på världen” (Jämför inledningen till ”Bilder” och i öppningsraden i ”De utsatta” finns en direkt och tydlig referens till seendet och ögat: ”-åt inget håll mötte ögat något motstånd”).

Men ”De utsatta” är naturligtvis ett mer komplicerat uppbyggt verk än så. Den utspelar sig i en historiskt kartlagd verklighet i slutet av 1670-talet då Skåne omväxlande var dansk och svenskt. Trotzig betonade själv att boken skrevs mot bakgrund av det då pågående Algeriet-kriget. Man får kanske också akta sig för att läsa boken som en religiös allegori, att se Isak Graa som en Kristusgestalt, även om det är fullt möjligt att se det så. Det träffar mer rätt när Pleijel skriver: ”det är en hänsynslöst grym roman, koncis, hård, skön och fullkomligt mästerligt skriven, om Guds totala frånvaro och människornas oöverstigliga avstånd till honom”.

I nästan alla Birgitta Trotzigs berättelser är platsen tidigt namngiven och bestämd. I ”De utsatta” heter det: ”Mot slätten syntes byn som var Tosteberga kyrkby i Tosteberga och Ljungby socknar i östligaste delen av provinsen Skåne…”. ”Sveket”, från 1966, inleds: ”Om Tobit, en hemmansägarson från Tosteberga”. ”Sjukdomen” öppnas på det här sättet: ”Elje hette en som bodde med sin far i en länga för lantarbetare under Skurup nära Eslöv i Skåne”. Anslaget i ”En berättelse från kusten är detta: ”En långfredag, nästan fyra långa årtionden innan sekelskiftet 1500 föddes ett flickebarn i Åhus…”. Vi möter över huvud taget flera olika namngivna landskap och platser i hennes produktion – Kristianstad och andra platser i Skåne, Danmark och inte minst Polen.

Men i samma stund som namngivandet är klart inträder också en allmängiltig och tidlös dimension. För tid och rum är bara en sorts illusion. Den yttre plats där allting utspelar sig är inte avgörande, den är en neutral utgångspunkt. Det handlar alltså inte främst om en realistisk avbildning och exakt återgivning av de faktiska geografiska och historiska förutsättningarna. Det viktiga blir istället det landskap och den plats som berättelsen skapar. Det rör sig både om en inre och yttre ort. En första bild, från vilken sedan allting kan växa vidare ut ifrån.

Platsen, eller som Trotzig hellre benämner det: ”Orten” är viktig för henne. I en text ”Från ort till ort” som hon skriver i tidskriften ”Allt om böcker” 1982 utvecklar hon detta: ”Man lever inte alltid där man tror sig leva. Vad är en ort? Det kommer mig omedelbart att tänka på: Vad är dikt? – hur blir dikt till? Diktens början är när man finner sin ort. Den inre vistelseorten. En scen… ett rum som är själva begynnelsen till allt, ett födande rum, en ort som ut ur sin atmosfär, sin poetiska egenart avsöndrar öden och gestalter. Är orten riktigt funnen är allt redan funnet och vunnet – orten där det verkliga skeendet har lov att utspela sig hänsynslöst utan att behöva förställa sig, maskera sig. Orten som är lika med skeendet”.

Utgivningen av Birgitta Trotzigs Samlade skrifter är naturligtvis en oumbärlig litteraturhistorisk gärning. Men den ger oss även en fin möjlighet att återvända till dessa lysande, kompromisslösa och existentiellt utmanade texter.

Varje separat bok av Birgitta Trotzig har – eller ger – rottrådar in i alla de andra berättelserna. Tillsammans bildar böckerna fantastiska, växande prosavävar. När vi läser henne är det som om textens och språkets slussportar öppnas och vi färdas vidare in i ett tidlöst och existentiellt rum av mörker och ljus, liv och död. Alla slut är, i hennes perspektiv, en slags början. Det är som när hon i ”Sveket” konstaterar: ”Tiden steg in, den var verklig. Ett avslutades, ett annat påbörjades – allt detta var verkligt”.

Foto: Bokförlaget Faethon