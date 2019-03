Foto: Mark Hanlon

Tågen mellan Malmö och Ystad kan komma att vara försenade under lördagskvällen. Orsaken är att det varit obehöriga i spåret i närheten av Oxie, något som Trafikverket rubricerar som sabotage. Under en tid under eftermiddagen kunde inga tåg passera genom Oxie, men tågstoppet ska nu vara hävt.