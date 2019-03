The Prodigy-sångaren Keith Flint är död

Fakta: The Prodigy

TT

Bildades 1990 i Braintree, Storbritannien.

Sammanlagt har de släppt sju studioalbum. Debuten "Experience" kom 1992. Uppföljaren "Music for the jilted generation", som kom 1993, ledde till att The Prodigy nominerades till Mercurypriset – Storbritanniens mest prestigefyllda musikutmärkelse. "No tourists" kom så sent som i november förra året.

Singeln "Smack my bitch up" från 1997 har blivit kallad för den mest kontroversiella låten genom tiderna, enligt en undersökning gjord av Performing Rights Society – den brittiska motsvarigheten till Stim.