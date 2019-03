Tjuvar stal koppar – med fara för sina liv: ”Fattar inte att man vågar gå in där”

Foto: Per Nilsson

Tjuvarna klippte upp staketet och gick rakt in på Ystad Energis anläggning som var i drift. Med högspänningsledningar runt om sig stal de bland annat en kabeltrumma och material som används vid den pågående ombyggnaden vars syfte är att höja säkerheten.

I måndags morse upptäckte Ystad Energis anställda att de haft besökare på sin mottagningsstation vid Malmörondellen. Ett stort hål i staketet avslöjade hur tjuvarna tagit sig in.

– Anläggningen är i drift och det är livsfarligt att vara där. Jag fattar inte att man vågar gå in där. Risken för dödlig utgång är stor, säger Jessica Fredson, vd på Ystad Energi.

Hon är både lättad och upprörd.

– Jag är väldigt glad att ingen kom till skada. Samtidigt blir jag så arg. Vi försörjer Ystad med el och vill inte att någon ska komma till skada. Det ska inte vara några obehöriga människor på våra anläggningar.

Lite ironiskt är att det just pågår en ombyggnad i anläggningen för att höja säkerheten. Stationen moderniseras och byggs in under tak.

– Det är inte första gången obehöriga tagit sig in på våra anläggningar. Platsen där det hände förra gången har vi redan byggt om för att öka säkerheten. Nu håller vi på med anläggningen vid Malmörondellen.

Exakt vad som stulits är ännu oklart.

– Vi håller på med en inventering. Men jag vet att en kabeltrumma saknas i alla fall. Även annat material har försvunnit.

Inom Ystad Energi diskuteras nu om ytterligare säkerhetsåtgärder ska vidtas.

– På vissa platser har vi haft vakthundar. Kanske ska vi satsa på det här med.