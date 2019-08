Toni Morrison är död

Författaren och Nobelpristagaren i litteratur Toni Morrison har avlidit, bekräftar hennes familj. Hon var den första svarta Nobelpristagaren i litteratur och en stark röst i den amerikanska kulturvärlden.

Toni Morrison föddes 1931 som Chloe Ardelia Wofford, och som andra barnet i en arbetarklassfamilj i Ohio. Hon hade inga planer på att bli författare, men ett stort intresse för litteratur, har hon berättat.

Hon tog namnet Anthony från helgonet Sankt Antonius då hon konverterade till katolicismen vid 12 års ålder, därav smeknamnet "Toni". Efternamnet fick hon då hon gifte sig med arkitekten Harold Morrison 1958. De skilde sig 1964, medan Toni Morrison var gravid med deras andra barn.

Debuten som författare kom med "De blåaste ögonen" 1970, en historia om en ung svart kvinna som mer än allt annat vill ha blå ögon. Inspirationen hämtade Morrison från en av sina barndomsvänner. Men det var inte förrän 1977 som hennes litterära karriär verkligen tog fart, med romanen "Solomons sång", som fick ett nationellt kritikerpris, den första av många utmärkelser.

Åttonde kvinnliga Nobelpristagaren

Hon vann Pulitzerpriset 1988 för romanen "Älskade", som tio år senare blev film med Oprah Winfrey och Danny Glover i huvudrollerna. Oprah Winfrey hade då försökt få boken filmatiserad sedan den släpptes och stod som medproducent för filmen, som dock inte blev någon biosuccé.

1993 fick hon Nobelpriset i litteratur, som den åttonde kvinnliga Nobelpristagaren och den första svarta amerikanska pristagaren någonsin. I motiveringen skrev Svenska Akademien att hon stod för "en romankonst präglad av visionär kraft och poetisk pregnans". Hon tog emot priset i Stockholm och besökte även Göteborg under sin Sverigeresa.

Vid en presskonferens under Sverigebesöket sade Morrison att hon ofta fick höra vita människor uttrycka förvåning över att de känt igen sig i hennes böcker.

- Det är som om de trodde att de i mina böcker skulle få tillträde till ett svart, okänt territorium där de själva är främlingar. Därför blir de förvånade när de upptäcker att de finner sig väl tillrätta i den världen. Problemet är att man särskiljer svarta från andra människor, sade hon.

Elva romaner

Toni Morrison fortsatte att skriva, totalt elva romaner, flera essäsamlingar och barnböcker tillsammans med sonen Slade. "Älskade"-trilogin består av tre från varandra fristående romaner om sökandet efter kärlek. "Jazz" kom 1992 och "Paradis" 1997. Oprah Winfrey valde ofta ut hennes böcker till sin bokklubb, vilket fick försäljningssiffrorna att skjuta i höjden.

Svenska författaren och före detta Akademiledamoten Sara Stridsberg framhåller att Toni Morrison med "Älskade" skoningslöst kastar läsaren in i slaveriet. Romanen handlar om en före detta slav, Sethe, som nu bor tillsammans med sin dotter och ett argt barnspöke, en gång dödat av sin mor för att slippa just slaveriet.

Morrison skildrar ett genomtraumatiserat USA, enligt Stridsberg som i fjol höll ett tal om hennes författarskap på Dramaten under en hyllningskväll till de kvinnliga Nobelpristagarna. "Allt är inlåst i det gamla, trots att de första vingslagen av frihet har snuddat vid människorna, slaveriet är nyss avskaffat enligt konstitutionen, men fortsätter ändå", sade Stridsberg bland annat.

Skrev inga memoarer

1989 fick Morrison en professur vid Princeton University och undervisade i kreativt skrivande fram till 2006. Enligt tidigare studenter var hon skeptisk till dem som hämtade inspiration från sina egna liv och hon skrev heller aldrig några memoarer eller någon självbiografi.

Däremot blev hon föremål för flera dokumentärer under de sista åren av sitt liv. Tidigare i år hade "Toni Morrison: The pieces I am" premiär på Sundance filmfestival.

Balsam Karam, författare och bibliotekarie, ser Toni Morrison som en stor författare och en förebild.

- Toni Morrison har betytt allt för mig. Hon har påverkat mig och mitt skrivande enormt mycket. Toni Morrison gjorde en enorm insats för USA:s svarta, inte bara genom sina romaner och essäer, utan också i alla intervjuer och genom att stå sida vid sida med aktivister.

I en intervju med Dagens Nyheter 2004 sade Toni Morrison att hon visserligen var stolt över alla utmärkelser, men mest över att ha haft en egen stil.

- Jag har alltid velat ha en stil som ett fingeravtryck, en stil som man känner igen omedelbart om man hittar ett papper på golvet skrivet i denna stil. Vem som helst kan berätta en historia. Men att ha en röst som är unik i berättandet, ett unikt sätt att berätta, det är något jag är mycket stolt över, sade hon.

Toni Morrison blev 88 år gammal. (TT)