Trafikverket varnar: Väderomslag kan leda till halka

Snabba väderomslag i helgen kan leda till besvärlig halka. Trafikverket uppmanar alla trafikanter att lätta på gasen – och hålla avstånd.

Enligt SMHI kommer det in ett snöområde över sydöstra Skåne under helgen. Temperaturen kommer att växla mellan plus och minus och det är just temperaturväxlingarna som får Trafikverket att uppmana till försiktighet på vägarna.

– När det töar och fryser om vart annat och samtidigt kommer snö kan det bli besvärligt på vägarna. Snön kan dölja is på vägen, men blötsnö som fryser på kan också leda till spårbildning, säger Joanna Ljunggren, presskommunikatör på Trafikverket.

Hon uppmanar därför trafikanter att dra ner på hastigheten och hålla avstånd.

– Vädret kan slå om väldigt snabbt. Man kan inte lita på att det är samma väglag när man ska köra hem som det var när man körde hemifrån. Det är vinter, konstaterar Joanna Ljunggren.

Om snömängderna skulle bli större än väntat är hennes råd att hålla sig till de större vägarna.

– Halkbekämpningen prioriteras på de större vägarna.