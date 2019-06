Underbar antihjälte i ny mörk Manchesterthriller

Foto: Cornelius , Poppe

Den leende mannen Thriller Författare: Joseph Knox Översättning: Hanna Williamsson Förlag: Polaris

Jag minns när jag körde bil över den nordamerikanska kontinenten härom året att det fanns en gigantisk billboard strax utanför Duluth. Texten på skylten var ett Charles Bukowski-citat ”What matters most is how well you walk through the fire”. Jag tänker på de där orden när jag läser Joseph Knox ”Den leende mannen”. En underbar bok med en lika underbar antihjälte, Aidan Waits, i huvudrollen.

Har noir någonsin varit mera träffande – tror inte det?

Det är Manchester, det är skitigt och Aidan Waits jobbar nattskift som polis och tvingas dela patrullbil med den mest vedervärdiga människa han vet, Peter ”Sully” Sutcliffe. Har noir någonsin varit mera träffande – tror inte det? Waits barndom var taskig – milt uttryckt – och vuxenlivet blev inte mycket bättre. När vi träffar på honom i ”Den leende mannen” har han varit suspenderad en längre tid för att ha nallat ur ett narkotikabeslag men fått återkomma i tjänst, främst för att korrumperade överordnade kan dra nytta av ett par smutsiga händer mellan varven, och att han befinner sig i en korseld mellan dået och nuet är snarast en underdrift.

En död man påträffas på ett nedstängt hotell i centrala Manchester,

Egentligen är mordgåtan, en död man påträffas på ett nedstängt hotell i centrala Manchester, av underordnad betydelse, det här är främst en karaktärsstudie, briljant utförd av Knox som debuterade härom året med ”Sirener”. Därtill underbart översatt av Hanna Williamsson.

Några timmar ovanför plågorna. Läs och njut.