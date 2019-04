Vännerna minns Avicii

Ett år efter Tim "Avicii" Berglings död hyllas hans minne över hela världen.

Mina tidigaste minnen av honom är att han var väldigt nyfiken på världen, säger Aviciis turnéledare i en radiointervju.

Den amerikanska radiokanalen Sirius har intervjuat en rad personer som stod Tim "Avicii" Bergling nära, när det på lördagen är precis ett år sedan den 28-årige svenske dj-stjärnan hittades avliden under en resa till Oman.

Motiverande

Turnéledaren Malik Adunni minns Aviciis nyfikenhet på världen, men också hans blyga och lite reserverade personlighet.

-Men när han ställde sig på scenen försvann all blyghet eftersom han fick sådan energi från publiken, säger Adunni i intervjun som refereras av Variety.

Aviciis vän och dj-kollega Anthony "DJ Carnage" Blackmon jobbade med honom på flera låtar, bland annat hiten "Waiting for love".

-Det han åstadkom vid så unga år motiverade mig att bli starkare och kämpa hårdare. Vi hade en sann relation och några av mina bästa minnen är med honom, säger han.

Sprängde gränder

Nederländska dj:n Nicky Romero, som skrev "I could be the one" tillsammans med Avicii, minns när han hörde den banbrytande världshiten "Wake me up" första gången.

-Han sprängde gränser med den där och gjorde den till en hit. Han visade folk någonting nytt, och det uppskattar och respekterar jag oerhört mycket, säger han.

För lite mer än en vecka sedan släpptes den postuma Avicii-singeln "SOS", och inför årsdagen startade även Tim Berglings familj en stiftelse till artistens minne. Alla intäkter från singeln samt det kommande postuma albumet "Tim" som släpps den 6 juni, går till de välgörande ändamål som stiftelsen arbetar med, så som suicidprevention, biståndsverksamhet och hotad natur.

Sara Haldert/TT