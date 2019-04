Vårvärme att vänta – så blir vädret i påskveckan

Den som har planerat att spendera påskledigheten utomhus ser ut att få njuta.

I nästa vecka byts nämligen den senaste tidens kyla mot högtryck, tvåsiffriga temperaturer och en hel del sol.

SMHI:s nuvarande prognos sträcker sig inte längre än till påskafton, men påskhelgen ser i alla fall ut att få en riktigt bra start om man gillar sol och värme.

– Vi har ett enkelt väderläge framför oss. Det som kommer dominera vädret under den närmsta tiden är ett högtryck som håller på att etablera sig allt mer över landet, säger Alexandra Olsson på SMHI.

Innan dess, inför kommande helg, får vi dock räkna med att nätterna kommer vara fortsatt kyliga. Dagstemperaturerna landar på 5-6 grader.

– Högtrycket börjar växa in norrifrån men det hinner inte påverka vindarna för er del. Ger man sig ut under helgen kan det upplevas som blåsigt med måttlig till tidvis frisk vind, framförallt under söndagen, säger Alexandra Olsson.

Blickar vi mot påskveckan blir det stegvis allt mildare. Troligtvis når vi de tvåsiffriga temperaturerna först framåt onsdagen och på skärtorsdagen ser det ut att kunna bli runt 15 grader.

– Vädermässigt finns det en hel del sol i prognosen. Det kommer nog inte att vara klarblå himmel varje dag men det finns riktigt goda solchanser under hela veckan.

Det lutar åt en varm och härlig påsk alltså?

– De som gillar att vistas ute kommer gilla det här. På grund av högtrycket får vi också en väldigt torr prognos. Kommer det någon nederbörd så blir det i små mängder och väldigt lokalt.