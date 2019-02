Wiktorias mellolåt har brutit mot reglerna

Foto: Jessica Gow/TT

Wiktorias låt "Not with me", som gick vidare till final i Melodifestivalen i helgen, har släppts på Spotify trots att detta är i strid med tävlingens regler, rapporterar DN.

Låten lades ut på strömningstjänsten på lördagen och togs bort på måndagen. Det hela ska ha berott på ett tekniskt missöde, enligt skivbolaget.

-Låten har gått upp för release även om vi inte satt den som det, det har blivit något fel, säger Wiktorias skivbolagsrepresentant Nellie Sörman på Sony Music till DN.

Finallåtarna i Melodifestivalen får inte släppas varken på skiva eller på nätet förrän alla finalplatser är klara, det riskerar då att diskas. Hur det kommer gå för Wiktorias låt är oklart. Nellie Sörman uppger att skivbolaget har varit i kontakt med både SVT och Spotify.