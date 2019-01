Insändare: Lokal bilklubb har tagit Sverige med storm

Foto: Fabian Jinnevik

Bilklubben The Wild Onesi Skurup har sedan starten för snart tre år sedan både prisats och väckt uppmärksamhet vid olika mässor och utställningar runt om i landet. De har över 700 följare på Facebook och nominerades i höstas till Årets team på Greenlightgalan

Vintermörkret har fallit över Skurup och det är kyligt i luften. Simon Kruus och Ted Ohlsson står med garagedörren öppen och polerar på den förstnämndes pickup, en modifierad Ford F-150, som blänker svart och röd i den starkt upplysta hallen.

Ganska snart strömmar fler unga män in. Det är dags för sammankomst för bilklubben The Wild Ones, som på mindre än tre år har etablerat sig som en av Skånes, om inte landets, mest hängivna och intressanta bilklubbar.

Foto: Johan Bentzel

På Greenlightgalan, som varje år sedan 2011 uppmärksammar landets många bilentusiaster och delar ut priser i 20 kategorier, var The Wild Ones en av fyra klubbar som nominerats till Årets team.

– Vi vann inte, men man kan ju ändå säga att vi hamnade på topp fyra av alla team i Sverige, säger Simon Kruus.

Han har åkt på bilträffar sedan han fick körkort. Framför allt uppskattar han umgänget runt bilarna, att träffa andra med samma intresse samt att beskåda och snacka om fordon.

Från början var han inte med i någon förening. Men när han och några av hans vänner 2016 ville ställa ut på Vallåkraträffen, Skandinaviens största bilutställning, krävde arrangörerna att de bildade en klubb.

– Jaha, tänkte jag och hittade snabbt och lätt på namnet The Wild Ones, säger han.

De flesta av medlemmarna bor i sydöstra Skåne, men vissa reser längre. Den medlem som bor längst bort åker ända från Halmstad.

Det betyder att det blir ungefär en träff i kvartalet då samtliga är på plats, men delar av teamet strålar samman varje vecka. Med tiden har de börjat umgås alltmer, även när de inte håller på med sina bilar, och snackar dagligen med varandra.

– Bilarna förde oss samman, men efter det har vi blivit mer nära, säger Ted Ohlsson.

Foto: Johan Bentzel

The Wild Ones har tio aktiva medlemmar, men tack vare sociala medier når de ut till betydligt fler. I skrivande stund har klubben 726 följare på Facebook, där de nyligen också startade ett chattforum för fordonsintresserade.

De har också satsat på att synas på utställningar och mässor i både Sverige och Danmark. Förra året fick de stor uppmärksamhet för sina montrar på Bilsport Performance Show/Custom Motor Show på Elmiamässan i Jönköping, den största i sitt slag i landet, samt på Bilsport Motor Show i Malmö.

Det handlar inte bara om att visa upp bilarna, utan också att bygga miljöer runt fordonen och att presentera dem på ett smakfullt sätt. En jury bedömer hur väl utställarna lyckas.

Foto: Johan Bentzel

På mässan i Malmö, som hölls i början av december, plockade The Wild Ones hem en pokal för Crew’s Choice. Det var långt ifrån den första. Redan på Vallåkraträffen, då klubben var helt ny, plockade de hem tre priser. Några av pokalerna står uppradade i klubblokalen, som delar utrymme med Simon Kruus bilvårdsfirma i Skurup.

– Det är ju stort. Visst handlar det först och främst om sammanhållningen och om att umgås, men det är alltid positivt att vinna priser, säger han.

Mest lyckosam på prisfronten har Fabian Jinnevik varit, och de övriga kallar honom skämtsamt för Pokalkungen och retas hjärtligt med honom om att det främst är jakten på priser som driver honom.

Han skrattar och skämtar med, men när allvaret återkommer betonar han att det, precis som för de andra, framför allt handlar om gemenskapen.

– Jag har hållit på med detta sedan jag var 18 år och nu är jag 27. Det har kanske inte varit på samma nivå hela tiden, men intresset har alltid funnits där. Man träffar mycket folk och det har gett mig många nya vänner. Alla har samma intresse och tycker om att bygga bilar. Det är värt mycket.

Alla medlemmar har unika bilar, som de vårdar ömt och modifierar bit för bit för att göra dem än mer spektakulära och intressanta att titta på.

Det är ingen billig hobby, medger de. Men Markus Hansson, en av de klubbmedlemmar som inte bor i sydöstra Skåne, har lyckats hitta en sponsor.

– Det är ett fjärrvärmeföretag och vi hoppas få med oss dem under hela 2019, säger han.

När årets säsong väl drar igång på allvar är det nästan ett arrangemang varje vecka och killarna satsar på att synas ännu mer än tidigare år.

På uppdrag av Skurups Handel kommer de också att hålla i Skurups Stora Motordag den 25 maj. Simon Kruus hade samma uppdrag redan förra året, även då med god hjälp av sina klubbkamrater, men i år är det mer uttalat att det är hela The Wild Ones som håller i trådarna.

Visa av erfarenhet från i fjor, då det kom betydligt fler bilar än väntat, satsar de på större utrymme och fler funktionärer. Efter samlingen blir det cruising genom byn, berättar Simon Kruus.

– Det ligger ute som ett evenemang på Facebook och där har redan 1 500 anmält att de är intresserade av att komma.