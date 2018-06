Augustinsson: "Less is more"

Sveriges knep inför åttondelsfinalen mot Schweiz: En träningsfri och ledig dag. - Jag tror det är många som tänker "less is more", att inte göra för mycket, säger Ludwig Augustinsson. Med Sveriges gruppseger följde en extra dag innan det är dags för åttondelsfinalen i S:t Petersburg på tisdag.(TT) Med Sveriges gruppseger följde en extra dag innan det är dags för åttondelsfinalen i S:t Petersburg på tisdag. För landslagsledningen var det givet hur tiden skulle användas. Under flygresan från Jekaterinburg - efter 3-0-segern mot Mexiko - tillbaka till VM-basen vid Svarta havet fick spelarna reda på att det fredagen i princip skulle vara helt tom på aktiviteter, det enda som fanns kvar på schemat var mattiderna på lyxhotellet i Gelendzjik. "Skönt" – Det blir skönt. Jag tror det är många som tänker "less is more", att inte göra för mycket, säger vänsterbacken Ludwig Augustinsson som har spelat samtliga minuter av Sveriges matcher. – Vi har allt vi behöver på anläggningen, det finns isbad och alla maskiner som behövs. Det blir det, samtidigt som man hinner bada lite och få lite sol också. Målvakten Robin Olsen ser fram emot att koppla och bara hänga med lagkamraterna. – Jag vet inte om vi går en runda eller om det blir kortspel eller Playstation... Jag vet inte, vi har inget planerat, säger han. – Vi hade mycket press på oss själv - från oss själva - och fick den här urladdningen så det kan vara skönt att rensa skallen. Albin Ekdal: – Jäkligt skönt. Det har varit hårt. – Nu kan man ta en dag vid poolen i Gelendzjik. Enligt fysiologen Paul Balsom, som med bland annat Sveriges olympiska kommittés (SOK) kostrådgivare Linda Bakkmans hjälp har anpassat återhämtningen för varje spelare, är den lediga dagen ett resultat av de frågeformulär och intervjuer som spelarna fick fylla i och göra inför VM i Ryssland. – De har fått varit med och bestämma hur de vill ha det, säger han. – Hur vill ni ha det efter matcherna? Hur vill ni ha det mellan matcherna? Hur ska vi vara så mentalt och fysiskt förberedda som möjligt? De har varit delaktiga. Det kommer från Janne (Andersson, förbundskapten) naturligtvis, men de har också bidragit. "Har lyckats" Andersson: – Vi tror inte på att vi ska träna sönder dem nu och hitta på en massa nya grejor. Det gäller att mentalt återhämta sig och fysiskt återhämta sig, säger han. – Vi har lyckats med den planen som vi började snickra på i mars, genom att lyssna på många spelare som varit med tidigare och på andra experter inom SOK som varit med på mästerskap. Även om landslaget "stänger fysiologiskt och mentalt", räknar Paul Balsom dock med att spelarna ändå kommer ägna en del av dagen åt någon form av cirkulationsträning. – Det är helt ledig, det är ingenting som styr men jag tror de flesta kommer ha något pass i poolen eller vara på gymmet. Men vi styr ingenting, säger han. – På lördag har vi ett kom-igång-pass och på söndag blir det ett taktiskt pass, och sedan är det matchdag minus ett.