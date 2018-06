Christian Eriksen: "Jag kan bättre"

Man skulle kunna tro att alla var nöjda och glada i det danska landslaget just nu. Dansk fotboll är nämligen i rekordform.

Nationen har hållit nollan i de fem senaste landskamperna. Förutom mot Peru har Danmark hållit nollan mot Mexiko, Sverige, Chile och Panama under 2018. Målvakten Kasper Schmeichel är nu uppe i 8 timmar och 54 minuters spel utan att ha släppt in mål, vilket är danskt rekord. Senast han släppte in ett mål var förra hösten då Danmark besegrade Irland med 5-1 och samtidigt säkrade platsen till VM.

Senast Danmark fick stryk var den 11 oktober 2016 då Danmark föll med 0-1 mot Montenegro i VM-kvalet. Efter det har danskarna spelat 16 matcher utan förlust.

"Tog felbeslut"

Men Christian Eriksen var inte helt nöjd med VM-premiären mot Peru.

– Jag fick bollen vid fel tillfällen och tog en del felbeslut. Det var inte den bästa landskampen av ett danskt landslag, men vi fick tre poäng, säger Eriksen.

Eriksen har i alla fall visa lite av sin klass när han låg bakom Yussuf Poulsens segermål.

Eriksen tror att de fysiskt starka australierna ska passa Danmark bättre än de snabba peruanerna.

– Spelet kommer att skilja sig eftersom Australien spelar på ett annat sätt. Men vi ska spela vårt eget spel.

Nytt samarbete

Med William Kvist borta från vidare VM-spel på grund av ett brutet revben och punkterad lunga får nu Eriksen hitta tillbaka till ett gammalt samarbete. Ersättaren Lasse Schöne spelade han tillsammans med i Ajax för fem år sedan.

– Vi har inte spelat tillsammans på länge, bara lite i landslaget. Men vi har inte förändrat hur vi spelar, det märkte jag direkt när han kom in mot Peru. Han är väldigt bra med bollen och vill spela framåt, säger Eriksen om Schöne.

I eftermiddag får vi se om det räcker till en ny framgång för dansk fotboll.