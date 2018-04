Varför fejkade osanningar om misslyckad politik?

Moderaterna Per-Martin Svensson och Anders Johnsson svar innehöll mest fel. Varför använder man fejkade "osanningar" när det finns sanningar om moderaternas misslyckade politik?

De som är yngre vet kanske inte om, men vi som är äldre och har upplevt borgerliga regeringar, vet att de få gånger högern haft makten har statsskulden och arbetslösheten vuxit dramatiskt.

Svensson och Johnsson skrev att statsskulden var störst under regeringen Karlsson S 1994 till 1996. Menar ni Ingvar Carlsson med C, inte K?

Ingvar Carlsson fick tillfälligt hoppa in under två år och ta över ansvaret efter att Carl Bildt 1991-1994 kört finanserna i botten och arbetslösheten ökat dramatiskt. När Carl Bildt kastade in handduken och avgick i förtid uppgick statsskulden till 80 procent.

Statsskulden i relation till BNP har inte på många år varit så låg som nu med Magdalena Andersson som finansminister.

Regeringen Reinfeldt ärvde 70 miljarder 2006 efter Göran Perssons S-regering. När Reinfeldt avgick på valnatten 2014 lämnade han efter sig lika mycket (70 miljarder) i underskott. M hade då sänkt skatterna med över 140 miljarder.

Reinfeldt/Borg lånade pengar att användas till sänkt skatt för välbärgade och dem med välavlönade jobb.

Vår S-ledda regering har sänkt den världsunika pensionärsskatten som Moderaterna införde med jobbskatteavdragen, höjt barnbidraget, betalat av 40 miljarder på statsskulden, satsar 2,7 miljarder på försvaret, höjt understödet för ensamstående föräldrar, dubblerat tandvårdsbidraget, höjer taket i sjukförsäkringen, bygger ut kunskapslyftet, folk får göra avdrag igen på fackavgiften som alliansen tog bort, den största klimatomställnings-budgeten någonsin, satsar flera miljarder på en mer jämlik skola, höjer bostadstillägget för pensionärer med låga inkomster, plus många andra förbättringar i välfärden.

Jag förstår varför Svensson och Johnsson är gramse och anser att Sverige leds av en idélös misslyckad regering som måste bytas ut 2018. Det var bättre tidigare med en moderatledd alliansregeringen som ökade fackavgiften och sänkte a-kassan, ökade klyftorna mellan dem som jobbar och de som hade jobbat. Då hade vi verkligen en idérik handlingskraftig högerregering.

Kent Wallin (S)