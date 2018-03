Fler trygghetsboenden i Sydöstskåne

Jag läste i YA med stort intresse artikeln om boende för oss som börjat komma till åren.

De flesta av oss är friska och lever ett bra liv. Många som bor ute på Österlen och även i Ystad är inflyttade och har inte sina barn eller övrig släkt i närheten.

Detta gör naturligtvis att vi måste vara mer aktiva i sällskapslivet för att inte bli sittande ensamma under kvällar och storhelger.

Många anser med stigande ålder att det blir betungande med stora hus och trädgårdar, kanske man bor så till att bilen är ett måste. Allt detta gör att livet kan kännas svårt.

Min man och jag är nedflyttade sedan tolv år från Stockholm. Vi trivs mycket bra och jag har arbetat som lärare under dessa år.

Nu står vi i kö till boende utanför Stockholm. Ett fantastiskt ställe där man bor i egen lägenhet. Städning och fönsterputsning, TV och alla avgifter ingår.

Det finns mycket trevliga gemensamma rum med vackra möbler dit man kan gå för en pratstund, en kopp kaffe eller läsa sin bok framför brasan. Det finns gym, biljard, boule, bibliotek, gympasal för olika typer av gympapass, badminton och liknande.

Det bästa är att det ingår middag varje dag. Vardagar salladsbord med två alternativ och dessert. Söndagar tre-rätters middag.

Ingen sitter ensam och under storhelger serveras påsk- och julbuffé. Dina vänner och släktingar är alltid välkomna att komma på en söndagsmiddag.

Man känner sig omhändertagen, det finns vaktmästare och bovärd och sjuksköterska kan bokas för sitt veckobesök.

Detta kostar så klart en rejäl slant. För två personer är hyran 20 000 kronor per månad. Men med tanke att du inte har några utgifter förutom frukost och lunch så är 10 000 kr per person kanske det man ändå betalar per månad med mat, försäkring, sopavgift och fastighetsskatt.

Detta boende finns på flera platser i Sverige och jag skulle önska att detta även kunde finnas tillgängligt för oss här i Ystad så vi kunde stanna i vårt vackra Skåne.

Elisabet Tegnhed