Försök att övertyga mig om att ni har rätt

Svar till Mike Enocksson och Adrian Magnusson ”Alternativ fakta och osmaklighet”, YA 25 juli.

De två kallar mig ”högerman”. Varför? De har aldrig träffat mig. De har ingen aning om mina eventuella partipolitiska sympatier. Jag är inte medlem i något politiskt parti, har aldrig varit. Detta enligt de regler Herbert Tingsten fastställde för politiska skribenter i min gamla tidning, Dagens Nyheter. I övrigt kan jag bara hänvisa de två till Hayeks huvudarbete ”Constitution of Liberty”, där han skriver i ett viktigt kapitel: ”Why I am NOT a conservative”.

Jag har inte läst Mike Enockssons kandidatuppsats. Men jag har läst många andra uppsatser, svenska och internationella artiklar, statistiksamlingar och böcker.

Om Hitler inte var socialist, varför kallade han då sitt parti nationalsocialism? Om han inte tillämpade Keynes idéer, varför drev han då upp den offentliga upplåningen i Nazi-Tyskland till 44 procent av BNP 1937, det året då den i Sverige låg på 11,9 procent?

Jag pekar i min krönika på att Hitler gjorde medborgarna till instrument för staten – som Mussolini och Stalin. Är det fel? Fråga judarna, de få som överlevde.

Mussolini byggde upp fascistpartiet. Men idén kom från George Sorel. Om mina två kritiker har andra källor bör de redovisa dem.

Antag att de två har rätt i sin kritik mot mig. Då går vi till källorna. Och då ska de två visa, med helt övertygande källkritik och argument, att Friedrich Hayek, Herbert Tingsten, Leszek Kolakowski, Alan Ryan och IMF:s statistiker har fel.

Försök med det!

Nils-Eric Sandberg