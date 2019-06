Göte Lundqvist: Någon ljuger – men vem?

Per-Axel ”Pax” Sjöholm skriver i en insändare på midsommarafton ”Göte Lundqvist håller sig inte till sanningen” att jag ljuger.

Pax utmanade Thomas Lantz som ledare för moderaterna och kommunalråd. Den moderata fullmäktigegruppen sammanträdde och gav förnyat förtroende till Thomas Lantz vilket jag meddelade Pax.

Nu påstår Pax att detta möte aldrig ägt rum och att det är ett ”komiskt” påstående att så har skett.

Vi människor har en förmåga att borttränga misslyckanden ur medvetandet. Pax förmåga i detta avseende är väl utvecklad.

Ystads kommun skapade ett moderbolag, Y-tornet, med uppgift att äga kommunens övriga bolag för att på så sätt utjämna vinster mot förluster i bolagen och då undvika bolagsskatt till staten.

AB Ystads Saltsjöbad, som till mer än 90 procent ägs av kommunen, ingår i moderbolaget.

Under en följd av år överförde bolaget vinsten till Y-tornet och fick tillbaka hela summan med undantag av den del som skulle gått till staten som skatt – ett nollsummespel för bolaget men en besparing för kommunen på en knapp miljon om året.

Detta är tillåtet enlig aktiebolagslagen förutsatt alla aktieägares medgivande. Pax och ytterligare två aktieägare tyckte annorlunda och förordade att bolaget skulle betala skatt till staten i stället för att dessa pengar användes i kommunen.

Nu har Pax fått sin vilja igen och pengarna går till staten i stället för till stöd åt förlustbolag som Ystads teater.

Under min tid som ordförande i AB Ystads Saltjöbad gjordes en nyemission. För varje ägd aktie kunde man köpa 15 nya för 50 kronor styck. Kommunen löser nu in aktier i bolaget för 1 650 kronor styck – 24 000 konor i förtjänst per köp.

Jag hoppas Pax har sålt sina aktier och gjort en förtjänst. Pax slipper då att träffa det, i sitt tycke, föraktliga kommunalrådet som brukar representera huvudägaren på stämman.

Göte Lundqvist

Ystad